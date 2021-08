A poco más de un mes de haber regresado del exilio, Juan Domingo Perón visitó la CGT y allí expuso una de las ideas que hasta hoy se mantiene como uno de los ejes del debate político nacional.

"En todos los movimientos revolucionarios existen tres clases de enfoques. El de los apresurados, que creen que todo anda despacio porque no se rompen cosas ni se mata gente. El otro sector está formado por los retardatarios, esos que no quieren que se haga nada, y hacen todo lo posible para que esa revolución no se realice. Entre esos dos extremos perniciosos existe uno que es el del equilibrio, y que conforma la acción de una política que es el arte de hacer lo posible, no ir más allá ni quedarse más acá. Pero hacer lo posible en beneficio de las masas, que son las que más merecen y por las cual tenemos que trabajar los argentinos".

Hoy no estamos en 1973 o 1974 pero estamos en un momento en el que para la mitad del pueblo argentino es un drama llegar a fin de mes. Y es muy importante que esta idea vuelva a ponerse en debate. ¿Ser apresurados, se retardatarios o hacer lo posible?