Es su análisis político semanal, Andrés Daín retoma uno de los temas que atraviesa a la gestión de Alberto Fernández: las críticas sobre las estrategias de comunicación que ha aplicado su gobierno.

Al respecto, el politólogo señala que, cuando no se conoce lo que se hace por lo general se aplica una regla de la comunicación política: "Lo que no se comunica, no existe".

Pero ante este problema muchas veces "comunicar más", algo que le pidió el jefe de Gabinete Santiago Cafiero a los ministros del Gobierno, no es necesariamente la solución.

"El desafío en materia de comunicación política no es solo contar lo que se hace sino sobre todo darle un sentido para poder relacionar entre sí todo aquellos que se hace. Se trata de construir un relato, un discurso de gestión, construir una identidad", dice Daín.