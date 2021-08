Gabriel Fredes es albañil y vive en barrio INTA de Trelew. Afirma que es una de las víctimas de la violencia policial en su provincia.

La Policía de Chubut fue tendencia la semana pasada cuando se viralizó un video en el que un grupo de efectivos entrenaban mientras cantaban: "Piquetero piquetero, ten cuidado que una noche muy oscura a tu villa entraré". Tanto el Jefe de la fuerza como el ministro de seguridad y precandidato a senador, Federico Massoni, justificaron la publicación del video.

La política de seguridad que lleva adelante Massoni ha sido objeto de críticas de parte de organizaciones sociales y docentes. Al menos 40 son las denuncias de violencia policial en el marco del ASPO de 2020, y hasta cuenta con un pedidos de informes de Amnistía Internacional.

Fredes denuncia que durante la cuarentena estricta, entre la noche del 14 y 15 de junio de 2020, efectivos de la Policía de Chubut efectuaron disparos a vecinos desde un transporte de personal, en el marco de un “operativo de saturación” por la pandemia. El rostro de Gabriel quedó marcado por los perdigonazos cuando salió a cerrar el portón de su vivienda. Un año más tarde, y tras intentar denunciar esa agresión, asegura que el ministro Massoni en persona detuvo a su hijo de 14 años, lo golpeó y lo encerró en la comisaría.

En ese contexto, Fredes habló con el programa Nada del Otro Mundo y contó que se sienten "víctimas de una persecución" personal con su familia, pero también por su condición social y habitacional: "No hubo motivos para el ataque, se la agarran con los barrios humildes y si haces denuncias, no te la tomas".

En el caso de su hijo Alex contó: "Hace poco lo mandé a comprar a mi hijo y lo agarraron a una cuadra y media de mi casa y le pagó el mismo ministro con su gente. Le preguntaron si era Fredes y después le empezaron a pegar, apagando las cámaras. Yo lo fui a buscar a mi hijo. Estaba golpeado y atado con precintos".

La semana pasada, la esposa de Fredes, Liliana Hughs denunció lo ocurrido con su hijo de 14 años en medios de otras provincias. Allí contó: "El año pasado mi esposo denunció a la policía porque lo balearon con balas de goma en la cara. Por eso cuando lo detienen a mi hijo lo amenazan con eso", expresó en declaraciones radiales.

Ahora, en FM102.3 el propio Fredes dio su testimonio de lo que considera un blindaje hacia Massoni tanto mediático como político: "En la justicia me dijeron que no podían hacer nada porque es el ministro".

"Acá nadie les dice nada. Ellos se la agarran con los barrios humildes. Vos ves los allanamientos en los barrios de Chubut y están todos los días rompiendo una casa. Cuando yo fui a hacer la denuncia por mi hijo, me dijeron que no podían hacer nada porque es el ministro de seguridad. Es más, en Tribunales me dijeron que trate de no exponer a mi hijo, que no lo exponga en radios o televisión", contó Fredes.

"El mensaje acá es: que nadie reclame. Hay miles de denuncias contra este tipo. Acá tenemos videos cuando entran a nuestros barrios, nos tiran gas pimienta en la cara". expresó Gabriel, a la vez que afirmó con resignación: "Pero acá todo queda en la nada, todo lo tapan".