Francisco "Paco" Olveira: “El problema es lo que gasta el estado en los ricos”

El padre "Paco" Olveira, quién lleva años trabajando en barrios marginales y villas emergencia, advirtió que "la situación es complicada. Cuando vamos al almacén parecemos estar en un tren fantasma. Los precios aumentan de forma descomunal”.

De todas maneras destacó que en relación a los años “el gobierno macrista”, reciben más ayuda estatal “hay un Estado que está más presente desde el provincial y nacional, hasta los comunales”.

Agregó además que en este último tiempo “hubo grandes intentos destituyentes para el gobierno y una búsqueda de la devaluación que afectó a los bolsillo de la gente común y silvestre”.

Sobre su trabajo en los barrios Isla Maciel explicó que para él es un accionar político “hay que meterse en la política para transformar la realidad, no hay que ser damas de beneficencias” en sintonía a lo mencionado recordó una frase de los obispos tercermundistas “si les doy pan a los pobres me dicen santo, si pregunto por qué no tienen pan me llaman comunista” .

Ante la pregunta sobre su opinión de los planes sociales planteó que el gobierno nacional debe generar puestos de trabajos “así en los movimientos sociales quedarían las personas por compromiso y no por necesidad”.

Destacó que el problema de la economía Argentina está relacionado a "lo que gasta el estado en los ricos, no en los pobres" marcando que "con los impuestos que tenemos son los más pobres los que terminamos pagando más"

También resaltó que “El trabajo sí o el no trabajo, depende de las épocas, el sistema capitalista busca convertir a las víctimas en victimarios ‘son pobres porque no quieren trabajar’, hay gente que no le gusta trabajar pero eso hay en todas las clase sociales”.

Comentó además que su compromiso lo ha llevado a tener algunas dificultades con la iglesia pero “siempre hay fricciones con la iglesia como institución”.