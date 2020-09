Ya casi pasaron seis meses desde que el presidente Alberto Fernández dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país. Medio año, más de 180 días, mucho tiempo. En Córdoba, las personas lo viven como una "nueva normalidad" y notan que ya no es como al principio.

"Había más miedo antes. Ahora la gente está relajada y se nota", indicó una mujer en diálogo con Canal 10. La prevención y el cuidado, entre lo más importante: un entrevistado aseguró que sigue con los mismos cuidados que al principio ya que tiene una hija pequeña.

La familia es motivo para tomar recaudos: una vendedora aseguró que se cuida porque vive con su abuela. Sin embargo, no cree en la pandemia y si pudiera no usaría el barbijo.

"A mí me cambió la vida. No puedo salir, no puedo ver a mis parientes, no puedo ir a trabajar. Eso me perjudicó mucho"; indicó otra vecina. La escuela en casa es otra de las cuestiones que cambiaron y complicó el día a día de las personas.

Ante la posibilidad de que no exista el virus, la mayoría planteó que está: o conocen casos cercanos o trabajan en el área de salud, donde pueden ver que hay gente que está muriendo por esta causa.