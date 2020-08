Este jueves se realizó una marcha pacífica en pedido de justicia por el asesinato de Blas Correas. Fue una movilización silenciosa, con mucha concurrencia, donde se agruparon además otros familiares de víctimas de gatillo fácil

Al finalizar la concentración, Juan Correas leyó un pequeño texto en homenaje a su hermano. Fue a modo de cierre, aunque luego hubo personas que continuaron concentradas frente al Patio Olmos.

"Elijo ser fuerte por vos y para vos. No te voy a negar que estoy devastado, pero hay miles de ¿por qué? que no logro entender: ¿por qué te arrebataron la vida quienes juraron protegerte?, ¿por qué se tiene que movilizar tanta gente para que esto no se repita?", comentó Juan.

Además, criticó el accionar de la policía y cuestionó el trabajo que se realizó luego de los disparos, para limpiar la escena y "manchar los nombres" de los amigos de Blas. "Que se haga justicia, que esto no quede en un triste recuerdo", expresó.

La palabra de Gabriela, su tía

Los familiares de Blas Correas habían avisado que no hablarían. De hecho, la madre y sus abuelos no lo hicieron. Pero además de Juan, también se animó a decir unas palabras la tía del menor, Gabriela.

"A partir de ese día somos otra familia. Queremos estar comprometidos con la sociedad", indicó la mujer, emocionada. Señaló que no quiere una policía que dispara a los jóvenes.

Aclaró que sabe que hay policías buenos, pero reclamó porque sean el 100 por ciento. "Esto es un grito de la sociedad para pedir un cambio, para que cambie la política de seguridad de la Provincia", dijo en diálogo con la prensa.