Vecinos, familiares y allegados de Silvia Apaza protestaron este lunes a la tarde a dos meses de su asesinato.

A las 18 horas de este lunes, los manifestantes realizaron una misa en barrio Congreso donde Silvia fue asesinada de un disparo. Luego, se movilizaron hacia la avenida Armada Argentina para visibilizar el reclamo.

A dos meses del crimen de Silvia Apaza: un "perejil" y una causa sin precisiones

"Siento mucha impotencia y bronca. No puede ser que a dos meses de la causa no se sepa nada. Algo tienen que hacer. Mis sobrinos no paran de preguntar por su mamá", expresó Melisa, hermana de Silvia.

Al principio de la investigación, la Policía detuvo a un sospechoso que fue liberado a la semana porque no se encontró ningún indicio de que haya estado en el lugar. Se sostiene que el detenido fue un "perejil".

Caso Apaza: por qué un inocente permaneció detenido una semana

"Parece mentira que hay que recordarles a los que tienen que investigar que Silvia tenía 32 años. Todos los días se levantaban a las 5 de la mañana para poder ir a laburar, ganarse el sustento de cada día y poder construir su casa", expresó un allegado.

Y agregó: "Dejaron a dos criaturas sin madres. No podemos como sociedad naturalizar las atrocidad, las bestialidades".