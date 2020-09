El Hospital Tránsito Cáceres de Allende implementó restricción a visitas en las salas sur y oeste del establecimiento ante la presunción y el riesgo de que los internados y parte del personal sanitario ya tengan Covid-19.

Mientras el virus se difunde en el nosocomio, hay varios médicos y enfermeros aislados, lo que complica la atención a pacientes. Eduardo Pereyra, delegado gremial, detalló la situación a Canal 10: "El ala oeste tiene que ver con la contaminación y la infección que contrajo un compañero del turno tarde, con personal contagiado, y a su vez con pacientes que dieron positivo. El ala sur tiene que ver con pacientes que estuvieron en la guardia hace tres días atrás. No fueron trasladados a otros lugares y cuando fueron trasladados al área de clínica médica, en el ala sur, vinieron los resultados de los hisopados con tres positivos", inició.

Ese hecho puso en alerta a ese sector del hospital, y todos los pacientes que estaban allí fueron hisopados. "Los tres pacientes positivos ya fueron trasladados, pero quedan pacientes que han estado en contacto con ellos y ahora tienen que esperar sus resultados. A esto se le suma la cantidad de personal de enfermería que está contaminado, y la restricción de personal en este sentido, porque todo ese personal empieza a tener licencia preventiva, lo que hace que si antes faltaba gente en la guardia, ahora empieza a faltar gente en los pisos también", indicó el delegado en diálogo con Crónica matinal.

"Estamos al límite de personal, siempre hemos pedido pero ya no nos alcanza, no es suficiente. Enfermería ha hecho un efecto dominó. No hay forma de cubrir", afirmó.

A esto se le suma la falta de personal en el área de Traumatología. Allí hay dos enfermeras del turno noche con Covid-19 y esperan hisopar a dos enfermeros más, que completan el plantel para ese horario. "Siendo cuatro en el turno noche, ya tenemos problemas en el turno noche. Se va achicando cada vez más y se va haciendo más difícil proveer el personal. El jueves estuvo el COE y dijeron que iban a traer seis enfermeros, pero todo esto para solucionar el problema que teníamos en la guardia, pero ahora se suman el ala oeste y posiblemente el área de Traumatología. Seis van a ser muy pocos, más seis médicos confirmados para la guardia", adelantó Pereyra.

En las alas sur y oeste hay restricciones con biombos, que únicamente pueden ser traspasados por el personal de salud y de laboratorio. "Solamente el personal que está autorizado puede ingresar por ahí, nadie más, para empezar a cuidar y que esto no se disemine por el resto del hospital. Esto tampoco garantiza nada, trabajamos con las mejores medidas pero esto nos achica cada vez más y se nos hace difícil contener la situación dentro del hospital".