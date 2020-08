En medio de tantas malas noticias hay una buena: una adulta mayor tuvo coronavirus y afortunadamente se pudo recuperar. "Choli", como la conocen todos, fue una de las contagiadas en el conocido caso de la residencia de Alta Córdoba.

Sin embargo, las malas lamentablemente siempre vuelven ya que, a pesar de tener el alta desde el Sábado, aún no la trasladan de nuevo al lugar donde vive. Los hijos de "Choli", Pablo y Marcelo, hablaron en el móvil de Crónica Matinal por Canal 10.

Entre otras cosas, Pablo señaló que no ven hace 172 días a su mamá y dejó una frase que conmueve:

"Lo único que queremos es verla viva"

El hijo de la damnificada explicó que, debido a esto, pasan días sin dormir y que recién con la llegada a los medios las autoridades comenzaron a actuar: "En teoría mi mamá hoy sería trasladada porque ayer fuimos al COE".

A su vez, habló de cómo actuaron los responsables del caso: "Hay gente muy comprometida pero también hay gente que no tiene empatía, responsabilizo al sistema, a la gente que no es humana, que no tiene un corazón blando y que no piensa en los viejitos, en nuestros ancianos"

Marcelo, su otro hijo, explicó que "Choli" tiene 80 años y padece alzheimer:

"Desde hace 31 días no nos escucha la voz a nosotros, cuando estaba en la residencia nos comunicábamos por videollamada, nos veía y escuchaba, ahora con su alzheimer puede hasta llegar a pensar que ha sido abandonada"