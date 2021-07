"No hay otra salida que vacunarse"

De esta manera contundente, Gonzalo asegura que la campaña de promoción surgió luego de dialogar con los clientes y constatar la cantidad de jóvenes que no desean vacunarse contra el Covid-19.

"La propuesta es 'si te vacunaste te premio, tomá una birra'. Jamás pensé que exista gente que no se quiera vacunar en pandemia", explicó en Crónica Matinal de Canal 10.

Desde el bar entienden que su principal público es joven y, desde este lugar, generaron esta propuesta.

Al medio Villa María Vivo, Cuello sostuvo que se ha estigmatizado a la vacuna: “Hicimos una encuesta graciosa cuándo entran al bar y preguntamos si se van a vacunar o no y algunos dicen que no se van a vacunar. No hay que tener miedo a la vacuna, por eso queremos incentivar la vacunación”.

El dueño del bar destacó que regalan una pinta gratis de cerveza a los y las jóvenes que se hayan vacunado en las últimas semanas.

Solamente deben concurrir con su carnet de vacunación.