El medio Mirá el Norte confirma que la enfermera trabajó durante un mes en el operativo de testeos masivos que la Municipalidad de Quilino lleva adelante para detectar posibles casos de coronavirus.

Milagros publicó en su Facebook que cobró cinco mil pesos por esa tarea y despertó una encendida polémica en las redes sociales.

“Realmente consideran que es justo pagar a una enfermera que trabajo 4 horas por día, un mes entero, caminando 4 barrios, exponiéndome al riesgo de contagio y exponiendo a mi familia tambien! Creo que no es justo!! $40 la hora es una burla!! Con mucho sacrificio estudie y me recibí de esta hermosa profesión!! Me siento llena de bronca y sobre todo Muy dolida por esto!! ESTE FUE MI PAGO POR REALIZAR HISOPADOS EN QUILINO!”

Este fue el posteo de Milagros en su cuenta de la red social.

Réplica de la Intendenta

La publicación generó un fuerte debate que obligó a la intendenta Mabel Godoy a aclarar la cuestión en la misma plataforma digital.

Godoy mostró los números de la escala salarial de los empleados del área de salud desde que recibió la gestión hasta julio de 2021.

“Fue convocada para testeos únicamente, con un grupo de voluntarios de Defensa Civil. Esos testeos en donde participó no fueron todos los días del mes, (dado que hay días qué estuvo aislada) ni cumplió esa carga horaria a la que refiere, porque es relativo la cantidad de personas que van a testearse. Hay días que en una hora se hacen testeos y no todos los días, cómo otros días qué tienes que estar más de cuatro horas. Insisto es relativo. Está persona "trabajo" como dice ella un promedio de total 40 hs. aproximadamente.”, explicó la mandataria municipal.