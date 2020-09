La Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) fue noticia en las últimas semanas a partir de contagios de Covid-19 dentro del establecimiento, por lo que varios familiares reclaman hisopados para los internos. La situación se agrava por las condiciones de hacinamiento en la unidad.

Dos personas estuvieron en la UCA y fueron liberadas en las últimas horas. La liberación de la que gozan desde la noche del lunes se da por el riesgo de contagios.

Brian, que vino de Villa María, es uno de los que estuvo alojado allí por un robo. "Estuvimos 28 días y me liberaron anoche", dijo, para agregar que pasó la noche en la puerta de la UCA. "Toda la noche estuvimos acá, no conocemos a nadie. Nos largaron por los contagios. Hay gente que dio positivo. A nosotros nos hisoparon y nos dio negativo. Hay lugar para 50 personas y son 130, todos juntos, duermen en el piso, en un un colchón duermen tres personas", explicó.

Franco, que también es proveniente de Villa María, estuvo detenido por un robo. "Estuve 28 días. Hay mucho riesgo de contagio. Te dan una sola colcha, hay mucha mugre, no hay higiene", detalló.

Añadieron que se realiza una huelga de hambre dentro de la UCA por los contagios, y piden que se libere a la gente.

Las actas de liberación condicional de ambos vienen de la fiscalía de Instrucción de primer turno de Villa María, e indican que deben mantener domicilio en Villa Nueva. "No tenemos cómo volvernos, acá no conocemos nada. No tenemos en qué movernos, estamos a la deriva", relató uno.

Familiares de quienes están alojados en la UCA también manifestaron preocupación por el estado de los internos. Días atrás, allegados a detenidos en el penal de Bouwer se manifestaron frente a Tribunales 1 pidiendo la liberación de preso con condenas leves por el mismo motivo.