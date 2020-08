En el barrio General Paz en Córdoba ocurrió un violento suceso pero a la vez confuso, donde una familia se vio afectada con su casa incendiada como resultado. Pamela Romero, la madre de la familia, relató que entró a su casa y se encontró con tres personas dentro, dos hombres y una mujer.

Pamela agregó que comenzaron a agredirla verbal y físicamente: "Uno de los hombres me agarró el cuello y me tiró contra la pared, otro me pegó un golpe de puño en el rostro y la otra mujer me pegó en el estómago". La damnificada comentó que la amenazaban de muerte y le decían que se vaya de su casa.

En ese momento, pasó por el barrio un móvil de la Policía y Pamela les comentó lo sucedido a los informados, quienes llamaron refuerzos, pero poco sirvió. Inmediatamente después llegó más gente al domicilio. "Había unas 20 personas dentro y comenzaron a quemar mi casa", relató la mujer.

Marcelo Cuevas, pareja de Pamela, denunció que se trataría de un intento de desalojo por parte de su padre: "Él siempre ha tenido esa avaricia y no nos deja vivir en paz, quería que nos vayamos". Esto sucedió hace ya más de dos semanas, el Domingo 26 de Julio exactamente.

Pamela explicó que no es la primera vez que pasa esto:

"Hace 5 meses venimos recibiendo amenazas de muerte, el fiscal de la causa fue advertido de todo esto, dijo que iba a tomar medidas y nunca lo hizo, todo esto se pudo haber evitado, le pido al fiscal que nos de seguridad, quiero que con mis hijos podamos volver a vivir en paz"

Por último, Pamela agregó: "Le doy gracias a Dios porque mis hijos y yo estamos con vida, esto fue un intento de homicidio porque en todo momento supieron que estábamos adentro de la casa".