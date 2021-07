Pedro Saborido es el reconocido guionista detrás de las aventuras de Peter Capusotto, un productor y director de radio, TV, y cine y como si fuera poco también es escritor.



Lo saludamos al iniciar la nota y no paró de hablar del programa y su amor por el Flaco y su humor. Nos contó que nos ve siempre y que le encanta la chispa de los cordobeses.



Comparó las producciones porteñas y cordobesas en lo que compete al humor y también comparó la forma de hacer asado de ambas provincias.



Una tipo con el que te podes quedar charlando horas sentado en un bar, y así lo hicimos. No nos alcanzó el tiempo para preguntarle tantas cosas como por ejemplo como se cocinan los videos del Peter Capusotto, así que prometió pasar otra vez por el bar.



Lanzó un libro hace pocos días " Una historia del Conurbano" donde expresa 20 relatos del conurbano y todos sus componentes donde quedan retratados con una cruza de arte y sociología como el que captura, en medio de tanto desparpajo, un mundo que parece no tener explicación pero que la tiene: sólo hay que saber buscarla.