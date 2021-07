"El Pepe" Meolans pasó a tomar un café virtual por el programa del Flaco Pailos para contarnos que mañana mismo parte hacia Buenos Aires donde estará el operativo de la TV Pública para realizar la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio.



No es la primera vez que el cordobés sale del agua y se sienta del otro lado para explicar de forma clara y técnica lo que va sucediendo en las piletas. En Londres 2012 y Rio 2016 también fue comentarista de la disciplina.



El nadador disputó 4 juegos: 1996, 2000, 2004 y Beijing 2008 donde fue su última participación.



José recalcó que lo imprescindible en el comentario de la natación es llegar de forma clara a todo el público. Los Juegos Olímpicos son una programación ideal para cualquier tipo de televidente, no solo para los aficionados de un deporte en particular.



El Flaco lo puso a prueba a Pepe con un video de su participación en Sidney 2000, para que el deportista practique como serán sus comentarios a partir del sábado cuando comiencen las eliminatorias de la natación en Tokio.



Mirá como le fue...