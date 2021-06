Mati nos visitó para contarnos como empezó su gran salto en las redes donde es viral.



No solo por sus recetas, que cabe aclarar fue así como inició su camino, sino también por su forma de hablar en los videos y por los tips que da.



Si te digo que seguro lo viste pero no me crees te cuento cuáles son sus frases más usadas y populares en sus videos: "Si mi ciela", "La pobreza no nos va a ganar", "el Tóxico" y otras más que sueñe utilizar muy seguido son su forma de llegar y encantar al público.



En sus redes comparte recetas, desafíos de comidas con poco dinero, tips para los utencillos, crear moldes, solucionar problemas clásicos en la cocina y mucho más.