En la noche del miércoles de Redacción Abierta el debate se centró en la crisis que atraviesa el oficialismo y en los posibles desenlaces si las distancias internas se agrandan.

Para el análisis, los estudios de Canal 10 recibieron a Norman Berra, analista de opinión pública, y a Nicolás Fassi, periodista de Radio Nacional.

Berra planteó la idea de que el Frente de Todos está aprendiendo a ser una coalición de gobierno y lamentó que en democracia estos aprendizajes le cuestan a la sociedad. En ese sentido, repasó que en la historia del país como coalición de gobierno sólo llegó la Alianza que terminó su mandato aquel fatídico 20 de diciembre de 2001 con Fernando De la Rúa huyendo en helicóptero; porque Cambiemos funcionó como coalición electoral, las decisiones las tomaba exclusivamente el Pro.

Por su parte, Fassi sostuvo que ni el presidente ni la vicepresidenta son recién llegados a una gestión gubernamental. “Y ya tuvieron divergencias en su momento y que terminó con la renuncia de Alberto Fernández como Jefe Gabinete en 2008”, comentó. También señaló que en el gobierno de Mauricio Macri hubo diferencias, pero con los medios monopólicos jugando para su lado.

“Ninguna de las dos cabezas del Frente de Todos está pensando en la ruptura, no descartaría que haya una línea directa entre ellos”, dijo el periodista.

“El gobierno comunica mal, tiene un déficit comunicacional serio, que es un pasivo de esta coalición”, dijo el analista y agregó: “hubo desaciertos muy grandes, por ejemplo la vocera presidencial anunciando que Cristina Fernández no le respondía al presidente. Son torpezas que no deberían ocurrir”. No obstante reconoció que el oficialismo tiene los medios hegemónicos operando en contra, “entonces si jugás mal y tenés la cancha empinada, vas a perder el partido”, explicó con una metáfora futbolera.

Por eso, para Berra lo que falla en la comunicación presidencial es la falta de contexto en su discurso y la notó cuando habló de “la guerra contra la inflación”. “Lo primero que tenía que hacer el presidente es explicar cuál fue el recorrido inflacionario y contar que hoy, con la guerra y la pandemia, es un problema global”, expresó.

Sobre este punto, Fassi consideró que “quizá hay un choque de estilos. El sector más cercano a Cristina Fernández le pide a Alberto Fernández que vaya a fondo”. Además, dijo que el anuncio de Roberto Feletti le recordó a Guillermo Moreno, al nombrar a las empresas una por una. “Por lo menos al combate contra la inflación se le puso nombre propio”, concluyó.