La salud mental vuelve a ser noticia luego de que los medios de comunicación difundieran el caso del “asesino del machete” o previamente cuando la mamá del cantante Chano participó de un debate sobre el tema en el Congreso.

Para analizar la situación, el programa Redacción Abierta convocó a Jaschele Burijovic, integrante del Observatorio de Salud Mental y DDHH, a Raúl Gómez, exdecano de la Facultada de Psicología y, vía Zoom, a María Pia Guidetti, Directora General de Gestión Provincial de la Secretaría de Salud Mental.

Ley de Salud Mental 26.657 fue sancionada en 2010 pero los invitados al estudio de Canal 10 coincidieron que el problema no es el contenido de la misma sino su incumplimiento y que la solución no se encuentra en la derogación.

"Se le achaca a la ley los inconvenientes de no aplicarla, hay que defenderla y aplicarla. El primer punto que no se cumple es el presupuestario”, explicó Gómez. En ese sentido, Burijovic comentó: "Faltan recursos para atender los casos de salud de mental, hoy el presupuesto nacional no alcanza el 4%".

"La ley es absolutamente adecuada y sujeta a derechos. Argentina tiene de las mejores legislaciones del mundo. Las provincias y el Estado nacional tienen que abocarse al proceso de implementación, no es simple pero se está trabajando en ello", sostuvo Guidetti.

Para el ex vicedecano con los planteos que se le hacen a la legislación vigente “se están perpetuando los prejuicios alrededor de la salud mental y primer que se refuerza es el encierro. Éste es un estigma discriminatorio que aleja a las personas de los servicios de salud mental”. Y Jaschele agregó: "Se vuelve a la idea de los manicomios pero no se aplica un paradigma comunitario de que la personas pueden desarrollar un proyecto de vida digna, el 98% puede hacerlo. La ley de salud mental trabaja por la dignidad de las personas y terminar con estos prejuicios, como el de la incapacidad y la peligrosidad, y sostener que no se requiere encierro y aislamiento”.

Además, ambos señalaron que la gran mayoría de los pacientes podría seguir su tratamiento de manera ambulatoria, con acompañamiento de personal médico.

Gómez amplió la idea:

"Se produce un circulo vicioso. La falta de dispositivos de contención de primer nivel o comunitarios, generan agravamientos de los cuadros. Por el deterioro producido por la ausencia de asistencia requieran internación. Entonces, reiteró no es la normativa el problema, es su incumplimiento, la falta de recursos, de presupuesto y de voluntad política para implementar dispositivos de atención primaria. Todo ese combo emerge en casos trágicos".

"Cuando no son atendidos, estas personas terminan en situación de calle", sumó la vicedecana de la Facultad de Ciencias sociales.

Los invitados en el piso de Canal 10 manifestaron que a este panorama se le adiciona el “colapso del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba y el cierre del IPAD (Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción).

Sin embargo, la funcionaria provincial desmintió la denuncia: "Tenemos servicios de atención de salud mental en todos los hospitales públicos. Y por otro lado, el IPAD se está refaccionando por cuestiones edilicias, las personas internadas allí están en el neuropsiquiátrico, no quedaron en la calle".

Internación involuntaria

Marina Charpentier durante una jornada de reflexión en el Senado pidió la reformulación del Artículo 20 de Ley Nacional de Salud Mental. Se trata del apartado que habla de la internación voluntaria, el cual sostiene que la misma “debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios” y “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Para la mamá del ex Tan Biónica “una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”.

Sobre este punto, tanto Gómez como Burijovic afirmaron que la ley vigente no las impide. “Las reglamenta para evitar que un problema de salud tenga que ser judicial izado. No están siendo accesibles los dispositivos sanitarios”, sostuvo el Licenciado en Psicología.

Por su parte, la integrante del Observatorio de Salud Mental y DDHH, señaló: “Las internaciones involuntarias no están prohibidas por la ley, pero es necesario el control de legalidad cuando se realizan, porque si no, antes de la ley, había personas que por una crisis quedaban alojadas cuarenta años en un manicomio. Estamos hablando de privación de la libertad”.