El domingo, Javier Milei asumió como el nuevo presidente de Argentina. Mientras se esperan los anuncios del plan económico en la jornada del martes de la mano de Luis Caputo, también se aguardan los detalles del paquete de medidas que entrará a un Congreso totalmente fragmentado, donde el oficialismo no tiene mayoría propia y las fuerzas opositoras están divididas.

Desde Buenos Aires, vía Zoom, el diputado nacional por La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni participó de Con el diario del lunes, donde dio detalles del trabajo del partido en el primer día de Gobierno.

En su discurso de asunción, el flamante presidente apuntó contra el kirchnerismo y la “herencia recibida”. “Milei no fue duro, fue sincero y la sinceridad es lo que nos va a salvar. Es una necesidad imperiosa saber qué Argentina deja el gobierno saliente y explicarlo porque en función de ello se vienen las medidas”, sostuvo el empresario del sector de estaciones de servicio .

Al momento de la emisión del programa, los representantes de La Libertad Avanza estaban reunidos analizando cómo avanzar con el paquete de leyes de ajuste que preparó Milei para el comienzo de su gestión y que pretenden tratar en la Cámara Baja esta misma semana.

“Somos 38 diputados que estamos convencidos de que vamos a sumar a más diputados y senadores que aprueben las leyes que le hacen bien a Argentina. No se trata de ser de un partido u otro, si no por ser argentinos.

Entonces, todas las medidas que sean de recorte en beneficio del pueblo, va a ser acompañado por los representantes y también por la gente en la calle”, afirmó por la pantalla de Canal 10.

Según Bornoroni, ya se encuentran en diálogo con todos los bloques a los fines de lograr el consenso que necesita Milei para concretar su plan de ajuste y recorte del Estado. pero que con el exoficialismo será difícil la negociación. Sin embargo, se mostró optimista respecto de lograr sus votos porque aseguró que están en juego iniciativas que ayudarán a que no se incremente la inflación y la pobreza: “No veo ilógico que acompañen todos los partidos”.

En ese sentido agregó: “Si Unión por la Patria va a acompañar, no lo sé. Tendrán que reflexionar si realmente quieren que al país le vaya bien o por el ego de no ser gobierno, no aprueben medidas. Creo que hasta ellos van a acompañar las medidas que mande Milei al Congreso, porque benefician a todos”.