El día después del 8M, Ximena Salkind recibió a Gabriela Weller, Editora de Género de los SRT; a Betiana Cabrera Fasolis, de la organización de mujeres MUMALA; y a Nora Vilches, presidenta de la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc). Juntas analizaron lo que dejó la marcha del 8M e intercambiaron ideas sobre cómo la violencia hacia las mujeres comienza con las desigualdades sociales, económicas y laborales.

Las tres invitadas coincidieron en que el espacio público y la movilización es el lugar donde no sólo se reclama por lo que falta, sino que se celebran las conquistas. Sin embargo, a pesar de tomar las calles, en las diferentes instancias de la vida privada, las mujeres siguen sufriendo un sistema que las violenta.

Para Weller es fundamental revisar los discursos que refuerzan ciertos estereotipos “que hacen la vida peor para todos y a las mujeres nos expone a más violencia”. Sin embargo, celebró como un avance que, luego de la violación en Palermo, algunos canales hegemónicos, no se refieran al hecho como “violación en manada” y que incluso algunos periodistas hombres fueran corregidos en vivo por sus compañeras. “El lenguaje es un territorio de disputa de poder. Hay que encontrar la capacidad de comunicar de manera que esos estereotipos caigan y que el espacio público sea un lugar seguro para nosotras”, señaló.

Por su parte, la integrante de MUMALA sostuvo que si bien se observan cambios hacia el interior de las familias en cuestionar mandatos y roles que cimentan una masculinidad violenta y una femenidad sometida, no es suficiente. “Por eso no dejamos de exigir medidas integrales para abordar esta problemática. Estas la Ley de Educación Sexual, la Ley Micaela y las campañas públicas, pero no suceden mucho en Argentina”. Además, se mostró preocupada tras detectar con su organización que el 20% de los femicidas tenían denuncias previas. "Eran mujeres que habían pedido ayuda al Estado, entonces ¿qué hacemos con esos varones que fueron denunciados?”, sostuvo en relación a un nivel de prevención que está siendo deficiente.

La Fepuc también ha realizado sus propios estudios acerca de la brecha de desigualdades y los resultados no han sido favorables. En Córdoba alcanza un 33% entre las profesionales y escala al 44% entre quienes trabajan de manera independiente, mientras que el promedio nacional es del 27%.

“Es un horror que una mujer monotributista tenga que elegir entre maternar o trabajar, porque al ser autónoma no se cumplen derechos, como la licencia por maternidad. El monotributo es violentar”, dijo Vilches.

En la misma línea, Cabrera Fasolis agregó que el monotributo es sinónimo de la precarización laboral en nuestro país y que las mujeres son las más desocupadas o las que acceden a trabajos en peores condiciones. “Creemos que el acuerdo con el FMI implicará que avancemos en la feminización de la pobreza. Estamos en flexibilidad laboral porque estamos a cargo de las tareas de cuidado de hijos, personas mayores o con discapacidad”.

Vilches comentó que en su sector aún falta mucho de trabajo de sensibilización y en el mismo sentido se expresó Cabrera Fasolis quien remarcó la necesidad de profundizar la prevención y la promoción para terminar con la violencia de género. La editora de género de los SRT, Gabriela Weller, ejemplificó con el lugar de las mujeres en los medios: “Nadie invita a mujeres a hablar de política o economía, tampoco se las ve llevando adelante programas solas”.

Ante este panorama, las tres insistieron en la necesidad de incrementar presupuestos destinados a la prevención y promoción. “La intervención a través de políticas publicas y de dinero es estratégico, porque en la desigualdad empieza la violencia”, sostuvo Weller.

También, Cabrera Fasolis insistió en direccionar las partidas presupuestarias y apuntó contra el poder judicial: “Nadie señala a la justicia y es elitista, no son los tiempos de las familias. Es una institucion que necesita un cambio”.