En Argentina hay dos leyes sancionadas, en 2012 y 2015, relacionadas a la muerte digna. Actualmente, el Congreso de la Nación tiene otras tres propuestas para avanzar sobre la regulación de "la interrupción voluntaria de la vida". Aunque el tema volvió a la escena pública con el pedido del actor Alain Delon, aún existen en la sociedad ciertos resquemores para hablar de la muerte, pues la rodean pautas culturales, religiosas y éticas.

Redacción Abierta invitó a Milagros Oliva, hermana de Alfonso quien luchó por una ley de eutanasia antes de morir de Esclerosis Lateral Amiotrófica, al médico Carlos “Peca” Soriano, a la magíster en Gerontología Haydee Lenkiewicz, al abogado especialista en Bioética Ignacio Maglio, y al médico Gerontólogo Carlos Presman.

"La vida no es una obligación, es un Derecho. Ninguno de nosotros eligió nacer, pero sí tenemos el Derecho esencial de poder elegir cómo y cuándo morir", dijo Maglio vía Zoom.

Y en el mismo sentido, desde los estudios de Canal 10 Lenkiewicz expresó: "Desde los Derechos Humanos y la Convención Interamericana de 2015, están amparando el Derecho a la Dignidad, que engloba a todos los otros. También el de la Autonomía que no es otra cosa que decidir cómo quiero vivir y cómo morir".

Por su parte, Soriano aseguró que uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. "La interrupción voluntaria de la vida, como el aborto legal, significa una ampliación de Derechos. Qué mayor libertad que vivir dignamente y, como parte final de esa vida, morir dignamente", indicó el médico cordobés.

Mientras que Presman expresó que entre la ciudadanía existe el consenso de no querer prolongar el sufrimiento del paciente o familiar. De allí que explicó que los tratamientos paliativos no deben traicionar el vinculo afectivo y que “el encarnizamiento terapéutico” sólo prolonga la agonía. “La mayoría de las personas quieren que el final de su vida no desdiga su historia. Morir viviendo, en un entorno amigable. Estamos tratando de humanizar la muerte”, sostuvo.

Para el médico gerontólogo, la eutanasia también tiene un sesgo económico: “El 80% de los gastos se van en los últimos quince días de vida del paciente”.

LEY ALFONSO

Uno de los proyectos en danza en el país fue motorizado por el cordobés Alfonso Oliva, quien sufría ELA y falleció en 2019 buscando legalizar la eutanasia en Argentina. Por eso, la iniciativa lleva su nombre, la "Ley Alfonso".

"Mi hermano lo asumió como un Derecho a la vida y porque sintió la necesidad de que otras personas lo tengan como una posibilidad, no sólo a quien tiene ELA sino otras enfermedades también", recordó Milagros Oliva.

La hermana de Alfonso sostuvo que quienes se oponen a legalizar la muerte digna es porque no han sentido en carne propia una experiencia donde el ser querido sufre intensamente y su fallecimiento es inevitable. “También las posiciones en contra tiene mucho de mandato, juega la religión y muchos que hablan sin saber”, expresó esperanzada en que este año el proyecto de ley tenga tratamiento legislativo.

“Lo legal y lo cultural van por carriles separados, lo legal va por detrás. Hay consenso social de no hacer nada que agregue dolor al dolor. Hay que pararse en el arte de cuidar y acompañar, porque son casos en que ya no se puede curar, tal vez aliviar”, manifestó Presman y confirmó que la impronta religiosa es la que más influye en la decisión de morir.

MÁS DERECHOS PARA TODOS

Tal como expresó Soriano, sancionar una Ley sobre muerte digna es ampliar Derechos para toda la ciudadanía. Y como sostuvo Lenkiewicz, el marco legal no obliga a nadie a recurrir a la eutanasia, “pero quien lo desea tiene que poder ejercer su Derecho”.

"Al igual que el aborto, estas estrategias además de ser una ampliación de derechos, promueven mejoras en salud para toda la sociedad. El comparativo con la interrupción voluntaria del embarazo, también se da en cuanto se llega a la clandestinidad para poder ejercer el deseo de acabar con la vida y ejercer ese derecho de morir dignamente. Por eso, no sólo hay que pensarlo en términos individuales sino en términos de salud colectiva. Legalizar la eutanasia, permitirá transparentar y evitar la clandestinidad", comentó Maglio.

Tanto el abogado como el médico, confirmaron que en ninguno de los países donde la eutanasia es legal aumentaron los casos. Los países que avanzaron en la legalidad de este derecho son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España, Nueva Zelanda y algunos estados de Australia. Por su parte, el suicidio asistido es legal en Suiza, Austria y algunos estados de Estados Unidos.

"Ojalá podamos desmitificar el tema y entender que elegir cómo morir es la continuidad de elegir cómo vivir", concluyó Haydee.