Pasada la elección municipal, comienza la campaña para las PASO. Entre las alianzas inscritas se encuentra Hacemos por Nuestro País, que lleva a Juan Schiaretti como precandidato a presidente. Dentro de esta lista, Alejandra Torres se ubica en el segundo lugar de los precandidatos a diputados nacionales.

La actual secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba, pasó por el programa Redacción Abierta, donde afirmó que el triunfo oficialista en la Capital cordobesa fue categórico. “La ciudadanía entendió el esfuerzo y todo lo que hemos hecho en la gestión de Martín Llaryora. La sociedad ve que la ciudad está más linda y la gestión es más eficiente”, señaló.

Finalizada la elección municipal, comienza de lleno la campaña para las PASO y en ese sentido, señaló:

“En este camino que llevaremos adelante con el liderazgo de Schiaretti, trabajaremos principalmente en la eliminación de sustituciones, pues se dilapidan recursos porque hay duplicación de esfuerzos a nivel nacional, provincial y municipal, como agua, cloacas o transporte”.

También se refirió a la repercusión que tuvo la expresión “los pituquitos de Recoleta” arrojada por el gobernador electo la noche del 23 de julio en el búnker de Hacemos Unidos Por Córdoba. “La frase no jugó ni a favor ni en contra, fue sacada de contexto. Llaryora no está en contra de los porteños, estamos en contra de que no se garantice la equidad con las distintas provincias, y que nosotros estemos subsidiando un distrito más desarrollado en riquezas que el resto”, concluyó por la pantalla de Canal 10.