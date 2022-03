El fin de semana pasado, tras elecciones internas, el peronismo cordobés parece haber acomodado sus tropas frente al 2023. Mientras tanto, Gustavo Santos, Laura Rodríguez Machado, Luis Juez y Rodrigo De Loredo enfilan para el cargo de gobernador por Juntos por el Cambio. Sin embargo, para la ciudad, de un lado y del otro, los candidatos que suenan son pocos.

En Córdoba la incógnita crece alrededor de Hacemos por Córdoba y la decesión que tomará Juan Schiaretti, tanto a nivel nacional como provincial. Hasta los propios dirigentes de la oposición, el legislador radical Orlando Arduh, habló de sumar al gobernador a las filas de Juntos por el Cambio para desbancar al Frente de Todos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, compañeros de su alianza salieron a su cruce negando cualquier posibilidad.

Para el análisis, Redacción Abierta recibió en los estudios de Canal 10 a los periodistas Juan Manuel González de La Voz del Interior y a César Pucheta de Radio Nacional.

"El Mundial acorta el año y hay que adelantar todo. La realidad política con la imposibilidad de Juan Schiaretti de ser reelegido, sin José Manuel De la Sota, con un escenario distinto al que estamos acostumbrados en el último cuarto de siglo, genera expectativa ", comenzó describiendo Pucheta.

Y González agregó: "Todos los escenarios están abiertos, la sensación es que se adelantarán las elecciones provinciales y que se realicen despegadas de las nacionales para que Schiaretti tenga margen de maniobra, si es que finalmente queda en algún esquema nacional de poder. No es casual el ritmo de obras que se ve en la provincia, me parece que el cierre de año vendrá con muchos cortes de cinta. En este momento, más que nunca política y gestión van de la mano".

"Los candidatos de Hacemos por Córdoba están en la cancha, faltan detalles pero ya mostraron la estructura de poder que pretenden. Es interesante lo que está pasando en Juntos por el Cambio con todos estos nombres dando vuelta", sostuvo el periodista de La Voz y continuó:

"Es difícil imaginar a Mario Negri jugando por fuera de las definiciones nacionales, como también lo es pensar que Luis Juez tiene margen para romper con JxC. Van a tener que encontrar la fórmula para que esos nombres fuertes encuentren un cauce, sino será regalarle la provincia al peronismo".

Por su parte, el periodista de Radio Nacional indicó que cómo se mueva Martín Llarryora también tendrá su impacto en el armado final de su partido, ya que se alza como principal sucesor del actual gobernador. "No nos olvidemos de que puede ser reelecto como intendente y en una contienda que se prevé pareja la tracción de la ciudad será importante. Sin embargo, no hay otros nombres muy instalados de Hacemos por Córdoba para la gobernación. Se habla de Juan Manuel Llamosas o Manuel Calvo por ejemplo, pero no hay otro candidato tan perfilado como Llaryora", expresó.

Ambos coincidieron que son pocos los políticos lanzados para disputar el municipio capitalino y que serán elecciones donde se muestren debilidades. En el oficialismo se habla de Daniel Passerini y Miguel Siciliano, pero ven que el nombre que suena con más fuerza para la ciudad es el de Rodrigo De Loredo. "Hay que ver si él quiere y si su partido lo llevará a competir con Juez por la gobernación. Además es ingenuo pensar que Schiaretti iría a la intendencia a encargarse del conflicto con el SUOEM", dijo González.

"Lo que pasará con Schiaretti dependerá del futuro del Frente de Todos. Es como ciencia ficción pensar un armado nacional de Schiaretti con Juntos por el Cambio, es dificil de imaginar a Dante Rossi o Mario Negri militándole la campaña", comentó Pucheta y completó su idea: "El gobernador de Córdoba es un opositor acérrimo del FdT, más allá de JxC no hay otro. Hoy no hay una tercera vía".

En ese sentido, González consideró que "quizá JxC prefiere un candidato como Javier Milei intentando captar otros votos que no sean los que traería Schiaeretti que de algún modo los tienen asegurados". Por eso, opinó que la proyección nacional de Schiaretti dependerá de los resultados que obtenga en Córdoba, "porque si perdiera no puede aspirar a nada". "El peronismo jugará a fondo para retener las dos administraciones", afirmó el periodista de La Voz.

En cuanto al Frente de Todos, para González el llamado de Sergio Massa a la oposición "es una señal de debilidad" y para Pucheta "el gobierno tiene que pensar en otras cosas, como la situación económica y social, antes de pensar en candidatos para el 2023". En cambio, sobre Juntos por el Cambio, el periodista de Radio Nacional describió que "no hay duplas naturales, todos pueden ir con todos, pero todos se diferencian entre sí permanentemente".

"En 2019 hubo un voto castigo, en 2021 se votaron las grietas, fue un voto anti Cristina y ganó la versión más fuerte de JxC. No sé si en 2023, de acuerdo a la situación social con la que vamos a llegar a agosto del año que viene, la ciudadanía pedirá grieta o moderación. No estoy tan seguro si el próximo gobierno será de grieta, después de 10 años, quizá emerja un esquema de moderación", concluyó González.

"Hay un pedido de moderación que Alberto Fernández representó en su momento pero desinfló. Habrá que ver si se puede armar un camino en el medio tomando representantes de ambos sectores. No pensar un enfrentamiento de moderados sino un cruce que abra una tercera alternativa".