En un acto por el Día de la Bandera, Cristina Fernández cuestionó a los movimientos sociales y criticó la cantidad de planes sociales y la forma en que se distribuyen. Luego de sus dichos, el malestar comenzó a crecer en las organizaciones de base que consideraron sus declaraciones solo suman a la continua estigmatización de los sectores populares y los trabajadores organizados en grupos piqueteros.

Para conocer la realidad de los barrios más humildes y el impacto de la pobreza, el programa Redacción Abierta convocó a referentes de las organizaciones sociales. Estuvieron presentes en el estudio de Canal 10 Eugenia Siviero, del Movimiento Teresa Rodríguez: votamos luchar; Maximiliano Maita, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Silvia Quevedo, de Barrios de Pie Córdoba, Javier Montalvo, del Movimiento de Trabajadores Excluidos; y Mariano Oberlin, sacerdote de Barrio Müller. También, vía Zoom compartió su mirada Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

Todos los invitados coincidieron en que las expresiones de la vicepresidente y el tratamiento de los medios de comunicación sobre las marchas piqueteras contribuyen a la demonización de los sectores más vulnerables. Además, señalaron que aún no se ha han tomado las medidas necesarias para darle una respuesta concreta al flagelo de la pobreza y la exclusión.

“No deberían ser temas que se utilicen para resolver internas políticas, ni deberían ponernos a nosotros en el medio. Tanto el progresismo como el neofasicmo no sólo desconoce la realidad de los barrios sino que tampoco han ejecutado políticas para terminar con la desigualdad profunda que existe en el país. La gente está enojada, solo pide trabajo, el colectivo y poder mandar los chicos a la escuela”, indicó Quevedo.

"A pesar de la presión que ejercen las organizaciones sociales, hay familias que no tiene para comer. En las calles pedimos un cambio estructural para combatir esta crisis", sostuvo Montalvo.

"En las marchas, los movimientos sociales quieren mostrar la enorme desigualdad que se vive en el país y el enriquecimiento de algunos sectores a costa del pueblo. Por eso, los privilegiados de la economía y sus representantes políticos se ponen nerviosos", opinó Maita.

Mientras que Oberlin expresó: "Lo más grave es que hay un porcentaje de pobreza estructural instalada de la cual es muy difícil salir y que se viene arrastrando hace años. Pero no se pone el foco allí, no se piensan las cuestiones de fondo. La solución es el acceso a la tierra, el techo y el trabajo".

“No confiamos en ningún gobierno, ni en el Nacional, ni en el provincial, ni en el municipal. No creemos que le den salida a la pobreza, solo será posible si nos organizamos y ejercemos el poder en manos del pueblo. No queremos contener la miseria, porque si lo hacemos viviremos cada vez peor”, dijo Siviero por la pantalla del "10".

"Gobierno tras gobierno no se ha terminado de achicar la brecha de la desigualdad. Pareciera que no le quieren solucionar, parece que los intereses son otros, donde se enriquecen los más poderosos”, expresó Montalvo en sintonía.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos proponen la creación del Salario Básico Universal, iniciativa recogida por algunos diputados, pues consideran que sería un piso de ingresos para que las familias tengan para comer. “La changas no alcanzan para ser feliz, porque llega la noche y las raciones hay que dividirlas en tres o cuatros personas. Duele en un país con tan rico en alimentos", se explayó.

Tampoco Maita se mostró optimista sobre las soluciones, sostuvo que para sacar el el país adelante no alcanzan con políticas paliativas como la del Salario Básico y que es necesario diseñar programas que generen laburo. Como ejemplo nombró la posibilidad de reducir las jornadas de trabajo en las fábricas y que se repartan las horas entre más trabajadores. "No puede haber una salida del drama social de Argentina sin afectarle las ganancias al sector capitalista, se está cuidando la riqueza de los grandes sectores empresariales”, argumentó el vocero del FOL.

NI EL TRABAJO ALCANZA

“Hoy el problema no es sólo de quien no tiene empleo, algunos que lo tienen y trabajan ocho horas apenas alcanzan a cubrir media Canasta Básica. La posibilidad de acceso al trabajo, a las herramientas y a las ganancias, es imprescindible”, manifestó el cura de Barrio Müller. .

A través de una videollamada desde Buenos Aires, Belliboni planteó:

“El gobierno no está haciendo nada para generar trabajo, pero no porque no le de oportunidades al capital, sino que el capital esta en una huelga de inversiones, porque la crisis es mundial. Para ellos somos los trabajadores los que debemos pagar la crisis, por eso los empresarios plantean una reforma laboral. Frente a esto el Ejecutivo no toma ninguna medida que beneficie a la población, como controlar el comercio exterior o tener una banca nacional”.

En la misma línea, Siveiro sostuvo que las consecuencias de la economía capitalista, “como la inflación y el valor del dolar, las pagan los laburantes. Y los trabajadores precarizados somos la variable de ajuste para el resto. Y el que tiene trabajo tampoco le alcanza".

Para Quevedo nadie puede vivir de un plan social y la pandemia dejó en evidencia que once millones de argentinos necesitaron de la ayuda del Estado. “Los planes sociales son parte del fracaso, si no estas personas no hubieran necesitado asistencia. Sin la presencia de las movimientos sociales que se organizaron para dar las respuestas que el Estado no brinda, los barrios hubieran sido un desastre durante la cuarentena ", aseguró la coordinadora de Barrios de Pie. De allí que enfatizó sobre la urgencia de que el gobierno decida qué hará con esas once millones personas que solicitaron el IFE y con las seis millones que está en la indigencia.

“Solo el trabajo genuino acabará con la manipulación que permiten los planes sociales. En los barrios tampoco hay servicios, no son reclamos une se escuchen de parte de los intendentes”, sumó el líder del Polo Obrero.