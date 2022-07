Ya con Silvina Batakis en funciones en el Ministerio de Economía, las inquietudes en torno el panorama económico no cesan y emergen las repercusiones del cambio de nombre en los diferentes sectores.

¿Cuáles deberían ser las primeras acciones que lleve a cabo la nueva ministra? ¿Cómo continuará la relación con el FMI? Éstas y otras preguntas trató de responder el programa Redacción Abierta junto a sus invitados. El periodista Eduardo Bocco y la economista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Mary Acosta estuvieron presentes en el estudio de Canal 10, mientras que vía Zoom aportó su opinión el economista Juan Enrique.

“Fue una sorpresa hasta para el propio presidente. Martín Guzmán no se bancó el embate de Cristina Fernández de los últimos meses y a Alberto Fernández que no le dio lo que él pedía, por ejemplo energía y el Banco Central, dos resortes que no tocaba y por lo que se sintió incapaz de seguir adelante con el proyecto”, sostuvo Bocco.

A través de videollamada, Enrique afirmó que los principales desafíos a los que se enfrenta Batakis son los dólares y el problema de precios.

“Venimos de acuerdo en acuerdo, ya no hay tiempo para eso, hay que tomar medidas, ser más contundentes, no solo por las elecciones si no porque son varios años de los argentinos pasándola mal”, dijo.

Según Acosta el principal problema es la incertidumbre que reinó estos días, “quizá con sobreactuación del sector privado, pero llevándose encima el día a día de la activad económica real”.

“La economía argentina tiene posibilidades de salir adelante cuando se conozca el rumbo, más allá de las medidas en particular, la situación se va a calmar cuando se sepa hacía dónde van. Los problemas que van a seguir son los que teníamos la semana pasada: la escasez de divisas, los salarios que no alcanza, las cuentas publicas”, señaló la economista.

Por eso, para ella lo primero que debería enfocarse la nueva ministra es “una administración efectiva del comercio exterior”.

Si bien Batakis anunció que continuará con el programa económico que marca Alberto Fernández, para Enrique son necesarias modificaciones en el rumbo. “Habló del consumo, del poder de compra del salario, algo de lo que Guzmán no tuvo en cuenta. Habrá que ver cómo encara la situación, con un acuerdo del FMI inflacionario y una inflación que viene esmerilando los salarios”, dijo quien además es contador público.

Por su parte, Acosta destacó que hay considerar que el nivel de crecimiento del primer semestre no se va a repetir en el segundo. “Habrá un amecetamiento de la actividad económica y eso es menos recaudación, por lo que el equilibrio fiscal será muy difícil”, resumió.

LA MINISTRA DEL CONSENSO

Silvina Batakis reemplazó a Martín Guzmán tras su renuncia, pero asumió en medio de una interna abierta de la coalición gobernante.

“Hoy la nueva ministra es una prenda de unidad para salvar las grandes diferencias entre Alberto y Cristina”, aseguró Bocco y agregó: “Mantiene buena relación con ambos, hay que ver cómo se comportan ellos con su gestión. Alberto sin dudas la va a respaldar y en esta primera etapa Cristina también”.

Luego del fin de semana convulsionado por la renuncia del ahora exministro, el presidente y la vicepresidenta retomaron el diálogo, pero ¿superaron las diferencias? Según el periodista “en la cena que compartieron el lunes hicieron un pacto de silencio y una especie de tregua, que ella no petardea más en los actos y que él no ironiza sobre las actitudes de ella”.

“El diálogo parece estar desgastado y ya no creo tanto, hay que tomar medidas más concretas o hacer acuerdos políticos, para lo cual la ministra está preparada, sobre todo en termino federales. Tiene un consenso más amplio que el de Guzmán e incluso más experiencia que él cuando asumió en 2019”, sostuvo Enrique.

Según Bocco la vicepresidenta tiene diferentes horizontes políticos de acuerdo al desempeño y éxito de Batakis. “Si le va le va bien a la ministra y al plan económico, a la que le va a ir bien en realidad es a Cristina y en ese caso la tendremos como candidata a presidenta en 2023. Si no, refugiada en provincia de Buenos Aires y buscando ser senadora para seguir teniendo fueros”.