“Tras el papelón de lo que fue el domingo 25 de junio, la gente quiere saber qué pasó con su voto y nosotros no queremos sorpresas en el escrutinio municipal. Por eso, estamos siguiendo muy de cerca para no tener otro episodio como el de la elección provincial”, sostuvo Juan Negri.

El jefe de campaña municipal de Juntos por el Cambio, estuvo en el programa Con el diario del lunes, donde se refirió a la campaña de Rodrigo de Loredo para intentar convertirse en el próximo intendente.

“Arrancamos con números favorables, que expresan una idea muy clara de lo que quiere el cordobés de la Capital”, destacó por la pantalla de Canal 10.

Además de reforzar el anuncio que hizo de Loredo en la Bolsa de Comercio, de pedir la transferencia de 10 mil policías a la órbita municipal, señaló:

“Nuestra visión está puesta en resolver los problemas estructurales de la ciudad, que el oficialismo no las hace porque no se ven, como cloacas y desagües. Vamos a hacernos cargo de la periferia de la Capital, no como Hacemos Unidos Por Córdoba que la ha dejado abandonada”.

En ese sentido, mientras aguardan los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones provinciales, el actual concejal dijo: “No podemos entender que en la periferia, que es donde más abandonó a los vecinos, es a donde mejor le fue al peronismo”.

Se mostró optimista respecto de las posibilidades de ganar el próximo 23 de julio y sobre el candidato expresó: “Lo veo muy bien a Rodrigo, con las ideas claras”. También se refirió a la candidata a viceintendenta, Soher El Sukaria: “tiene mucho protagonismo y camina a la ciudad”.

En cambio, sobre sus adversarios alertó:

“Veo a Martín Llaryora y Daniel Passerini un poco nerviosos, destemplados, gritan”.

Para concluir, reforzó la idea de que, en caso de ganar, trabajarán con el Gobernador electo de la mejor manera y que no empezarán una gestión desde cero: “Nosotros venimos a construir sobre lo construido, vamos a respetar lo que está bien, en serio”.