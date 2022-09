La Cámara Octava del Crimen es sede del juicio por la muerte de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que murió tras recibir un disparo por parte de la policía. En ese marco, su padre, Blas Fernando Correas, se acercó a los estudios de Canal 10 y estuvo en el programa Redacción Abierta.

Cabe recordar que este miércoles declaró Soledad Laciar, madre de Blas. “Fue un día muy difícil. Declaró Soledad, declaré yo. Te remueve mucho. Te remonta a ese día”, expresó Blas padre, y dijo que nunca pensó que su hijo “iba a morir en manos de quien nos cuida”.

Luego repasó las vivencias de ese día: no les daban información certera, no los recibía nadie oficial, nadie les prestaba la mínima ayuda. “Nos dejaron a la deriva”, señaló.

"Hay pruebas suficientes como para que esto no quede en trece imputados", dijo.

Sobre el juicio, Blas Fernando expresó: “Queremos que se haga justicia, que los que sean responsables paguen por todo lo que hicieron. Pero también queremos, y creemos, que esto no obedece solamente a estos trece imputados. Hay muchos más responsables”.

Entre esas personas que deberían estar acusadas, mencionó al ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y a los jefes máximos de la policía.

También contó que Mosquera lo llamó diez días después del hecho y le ofreció una reunión. Blas Fernando aceptó pero, el día que se iba a concretar el encuentro, “me llamó un rato antes y me dijo que el gobernador no lo dejaba ir a mi casa. Cortó y nunca más me habló".

Por otro lado, dijo que el desplazamiento de Mosquera no lo pone contento y que es una muestra de que esa persona no debería haber cumplido ese rol. “Es un problema estructural de la política”, remarcó.