Luego del encuentro anual en Villa Giardino, el pasado 22 y 23 de abril, los radicales están encendidos. "Olemos que el poder esta cerca y no vamos a cometer viejos errores", expresó Marcos Carasso en una nueva emisión del programa Voz y Voto.

El presidente de la UCR Córdoba estuvo como invitado en la noche del martes, donde habló de la foto de la unidad de Juntos por el Cambio, de las aspiraciones del espacio frente a 2023 y de Javier Milei, entre otros temas.

"Sorprende a muchos que sigamos avanzando en la construcción de la unidad y no sólo para la foto, sino en un proyecto político y técnico. Para que la gente nos tome confianza, nos tienen que ver unidos", sostuvo durante la entrevista.

Si bien en el locro del 1 de mayo, organizado por el Frente Cívico, el único orador fue Luis Juez, para los radicales no es sinónimo de que haya confirmado su candidatura. Para Carasso el nombre que encabeza la formula de gobernador debe ser aquel que más mida, sin embargo, como todos sus correligionarios, insistió: "Nosotros apostamos a un radical".

"Con Juez vamos ganando en confianza, es difícil generarla pero la vamos construyendo día a día con hechos y acciones donde no nos hacemos trampa ni tomamos atajos, y a partir de ir tomando nota de lo que espera la sociedad de un proyecto que aspira a gobernar Córdoba", dijo el diputado nacional.

Por otra parte también se refirió a la interna del Pro y su posición dentro de la alianza. "Nos preocupa la rispidez que hay, pero nadie sacará los pies del plato porque quedará muy expuesto quien lo haga", sostuvo.

"Hoy ser el candidato de JxC no debe ser un capricho, debe ser resultado de una realidad plausible que la vean los cordobeses, para que solidifiquemos a quien tiene la posibilidad de ganar. Habrá lugar para todos los espacios, no solo en las listas, sino para gobernar", enfatizó el intendente en licencia de General Cabrera.

Para Carasso el más intranquilo por las fotos que muestran a la Mesa de JxC unida es a Hacemos por Córdoba. "Al Gobierno provincial le preocupa vernos juntos e intenta romper esta unidad, hablando con intendentes y generando algún candidato", argumentó por la pantalla de Canal 10.

LOS VOTOS DE MILEI

Juntos por el Cambio le cerró las puertas de ingreso a Javier Milei. No obstante algunos dirigentes del ala dura de la alianza, como la presidenta del Pro, Patricia Bullrich quieren seguir dialogando. No es el caso de la UCR, porque según el titular del Comité Radical de Córdoba, el libertario ataca continuamente a su partido y a manifestado no desear juntarse.

"Lo de Javier Milei es un fenómeno que crece y no podemos obviarlo, pero su figura no se traslada a quien él bendiga en las provincias. El problema no es Milei sino que tenemos que convencer a los votantes en Córdoba, que JxC tiene que ganar acá, para poder hacer lo que hoy no está en agenda, abordar los problemas que tiene la provincia y que el Gobierno no puede solucionar", dijo dirigente radical.

Además, durante la entrevista en Voz y Voto, afirmó que al diputado de Libertad Avanza le faltan atributos para poder gobernar.

"No alcanza sólo con discursos que venden y atrapan al público defraudado o enojado con la política, cada vez que a Milei le ha tocado debatir sobre temas como educación o salud, ha hecho aguas", indicó.

Respecto de la relación de los dirigentes nacionales de la UCR con Juan Schiaretti, como Facundo Manes o el presidente del partido, Gerardo Morales, comentó: "Estos encuentros se dieron pensando en que vamos a ganar en 2023, pero como no habrá mayoría absoluta, necesitamos diálogo con los gobernadores con quienes vamos tendiendo puentes".

No obstante reiteró que el año que viene Juntos por el Cambio pretende gobernar la provincia. "Es importante para el proyecto nacional ganar en Córdoba. Estamos convencidos de que es el momento y que tenemos la oportunidad", concluyó.