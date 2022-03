La pregunta que resuena en el escenario político local es qué hará Juan Schiaretti cuando termine su mandato en la provincia. En el programa Voz y Voto, Carlos Gutiérrez, un hombre fiel al gobernador, negó que el presidente del peronismo cordobés sea candidato a intendente en las próximas elecciones. "Quien fue Papa no vuelve a ser obispo. Si bien no se va a ir a la casa, no se puede desaprovechar un expertise como el que tiene un dirigente como Schiaretti", dijo el diputado nacional del Interbloque Federal.

En las últimas semanas, tras varias reuniones de Schiaretti con líderes de la oposición como Gerardo Morales y Facundo Manes, y los dichos de representantes locales como el radical Orlando Arduh que pidió su acercamiento a la alianza opositora, también crece la intriga sobre cómo jugará el gobernador a nivel nacional.

"No se trata de poner a Schiaretti de un lado a otro. Tampoco pretender que otros referentes importantes de otros partidos pasen de un lugar a otro, porque eso tergiversa la idea del diálogo que necesita Argentina y que venimos predicando respecto de la grieta, la cual impide cualquier desarrollo racional de la política y de las soluciones que piden los argentinos”, dijo el diputado.

Para él, que conversen “dirigentes de valía y trayectoria de distintas fuerzas política, debería ser el ejercicio más natural del mundo", incluso no debería ni “menoscabar sus identidades y sus pertenencias, ni su vocación de competir electoralmente”.

Durante la entrevista que se vio por la pantalla de Canal 10, insistió en la urgencia de alcanzar “un diálogo maduro” y que “frente a la gravedad de los problemas del país se requiere una dirigencia patriótica”, porque “el Gobierno nacional no sólo no está encontrando las soluciones sino que está muy lejos de hacerlo”. Además, Gutiérrez consideró que todos los días el oficialismo pone en riesgo la gobernabilidad.

“Casi que no podemos creer lo que estamos viendo, la pelea permanente con rasgos de comedia, porque ni siquiera tiene argumentos serios".

"Argentina tiene que caminar por fuera de la grieta. Mientras la grieta esté gobernando y se retroalimente de un polo al otro, el país no tiene salida. La tercera vía que pueda existir tiene que basarse en el concepto del diálogo”, expresó el representante de Hacemos por Córdoba.

PROYECTOS QUE SÍ, PROYECTOS QUE NO

El proyecto del oficialismo, que apoya Cristina Fernández de Kirchner, de pagar la deuda con el FMI con los dólares “fugados” en el exterior y no declarados al fisco, a Carlos Gutiérrez le parece “una barbaridad”.

“No es realizable. Es una puesta en escena frente a Estados Unidos de que el 'cristinismo va por lo que nadie va", sentenció el diputado.

Por otra parte, comentó que ve con buenas posibilidades la propuesta de su partido de eliminar gradualmente las retenciones al sector agropecuario a cuenta de ganancias. “Es un buen momento por el empate de debilidades en el Congreso hoy, pero dependerá de que Juntos por el Cambio esté dispuesto a saltar por encima de la coyuntura e intereses electorales para demostrar que es cierto que quieren bajar las retenciones".