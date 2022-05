Luego del locro del 1 de mayo, organizado por el Frente Cívico, al cual asistieron dirigentes de Juntos por el Cambio, pero donde Luis Juez fue el único orador, quedó la foto de la unidad.

Estuvieron presentes Rodrigo de Loredo, Mario Negri, Ramón Mestre, Héctor Baldassi y Laura Rodriguez Machado, entre otros. También estuvo la radical Soledad Carrizo y, por eso, fue convocada a la nueva emisión de Con el diario del lunes para que cuente los detalles del encuentro.

En primer lugar, negó que el hecho de que Juez haya sido el único que dio un discurso confirme que es el candidato a gobernador por la alianza.

“Cualquiera tiene el derecho de liderar una boleta, pero no debemos mirar el corto plazo, tampoco encerrarnos en lo individualista, porque eso nos ha hecho cometer errores en el pasado”, se sinceró la exintendenta de Quilino y comentó que en el espacio están “trabajando en las reglas necesarias para dirimir cualquier aspiración legitima que tengan los dirigentes de los partidos”.

Además, afirmó que la imagen que dejó aquel almuerzo del Día del Trabajador es el reflejo de la unidad que Juntos por el Cambio perseguirá con tesón y “como valor supremo”.

“Estamos decididos a darle la oportunidad a los cordobeses de la alternancia a 24 años de peronismo. La unidad molesta, pero es nuestro desafío y dependerá de nuestra madurez política como dirigentes llevarla adelante, que no sea solamente una foto, sino diagramar programas y objetivos", sostuvo por la pantalla de Canal 10.

En ese sentido, insistió en que la Mesa de Juntos por el Cambio debe ocuparse de quitar las miradas reduccionistas y enfocarse en el objetivo colectivo de buscar el cambio de poder en la provincia. “De allí saldrá el nombre a gobernador, quién será el encargado de liderar la transformación de Córdoba”, expresó.

“Hay un desgaste del gobierno provincial, tiene problemas que no ha sabido resolver, como la inseguridad, la presión impositiva y los servicios más caros del país. Juntos por el Cambio tiene la responsabilidad de darle solución a eso, de explicar cómo lo vamos a ser”, agregó la dirigente de la UCR.

MILEI AFUERA

“Más allá del nombre, si Javier Milei ingresaba a Juntos por el Cambio o no, nuestra fuerza tiene que definir en qué sistema queremos estar: queremos una democracia, una república, división de poderes, un Estado presente pero eficiente, que es lo que hoy no hay. Hay cosas que nos separan con los libertarios y no es un apellido. Si no confiamos en la política lo que nos queda es muy peligroso”, dijo Carrizo durante la entrevista en Con el diario del lunes.

La abogada y militante radical enfatizó que ideológicamente se encuentra alejada de la postura antisistema como la de Milei. “Reivindico la política como la forma para cambiar las cosas. Tenemos que trabajar para mejorar la democracia, pero no creo que la solución sea que quede afuera la política, porque detrás de eso está algo muy peligroso que es el autoritarismo”, argumentó.