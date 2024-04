La Libertad Avanza ya tuvo una ruptura. Tras el desplazamiento de Oscar Zago de la presidencia del bloque, el diputado armó uno propio con su partido, el MID. Si bien sostuvo que seguirá apoyando a Milei, la crisis es notoria hacia dentro del oficialismo.

En ese marco, el programa Alfil TV invitó a Cecilia Ibáñez, diputada nacional de La Libertad Avanza y presidenta del MID en Córdoba. “Estoy en los dos lados”, aseguró por la pantalla de Canal 10.

“El cambio de Gabriel Bornoroni por Zago fue raro. Está bien que Bornoroni sea el jefe del bloque, pero en las formas en que lo hicieron, Oscar no se lo merecía, hay modales. No podía ser comunicado por Twitter, así me enteré yo también”, contó sobre cómo el hombre de los combustibles llegó a ocupar la presidencia del bloque.

Para la diputada, Milei no tiene diferencias con Zago. “De Karina Milei tampoco le conozco reclamos. Con Martín Menem sí alguna rispidez en la Cámara”, contó.

Luego de la ruptura, Zago afirmó que hay miembros de LLA que le mienten al presidente, sin embargo, Ibáñez dijo desconocer a quiénes se refería.

Respecto del próximo tratamiento de la modificada “Ley Bases” en el Congreso, señaló: "No sé cómo viene la negociación. Los gobernadores afines habrían dicho que está bien".