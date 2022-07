Un nuevo caso de abuso policial reveló que uno de los puntos más débiles y críticos de la gestión de Hacemos por Córdoba en la Provincia es la política de Seguridad. La muerte de Jonathan Romo en mano de efectivos de La Cumbre, el pasado 10 de julio, detonó una crisis en materia de seguridad que se venía profundizando desde 2020 con un historial de asesinatos que resonaron en la opinión publica: Beco Ávila, Blas Correa y Joaquín Paredes.

A partir del Caso Romo, Dante Rossi volvió a reclamar por cambios en el modelo de Seguridad que defiende el oficialismo cordobés y, por tal motivo, fue uno de los invitados del programa Con el diario del lunes.

“No hay nada peor que no reconocer el problema. Cada vez que lo planteamos dan respuestas que parece que vivieran en Europa, para ellos está todo bien, pero en algunos barrios el flagelo crece día a día. Hay falta de responsabilidad del gobierno en debatir este tema, no lo consideran un problema central, por eso no tengo esperanza de que vaya a cambiar”, se sinceró el legislador.

Rossi pidió la destitución de la Jefe de la Policía, Liliana Zárate Belletti por supuestas "faltas disciplinarias" por la muerte del joven en La Cumbre y por su responsabilidad ante la falta de capacitación y el desmanejo policial.

Además, contó que en todo este tiempo de cuestionar al Gobierno por su política de Seguridad, no lograron que Alfonso Mosquera comparezca en la Legislatura para hablar de sus ideas o dar explicaciones. “Frente a esto hemos vuelto a pedir su renuncia porque hay un fracaso estrepitoso en materia de seguridad en el gobierno de Schiaretti, no hay propuestas nuevas con una crisis como esta”, señaló.

LLEGAR JUNTOS

Según Rossi, ya es un aprendizaje consumado para la UCR no presentarse a elecciones con listas diferenciadas. “El año pasado, los cordobés nos dijeron que tenemos que llegar juntos no separados dentro de Juntos por el Cambio”, dijo por la pantalla de Canal 10.

El legislador no cree que la disputa por los candidatos rompa la alianza electoral.

“Me gustaría que Rodrigo De Loredo sea el candidato, pero si es Luis Juez, una vez que tengamos definidos los candidatos saldremos todos juntos. Vamos a tener un reglamento y una fecha para la interna, no hay que escuchar los cantos de sirena del peronismo que quiere meter la cuchara y romper al radicalismo”, aseguró.

No obstante, confesó que le caen bien las conversaciones entre Facundo Manes y Juan Schiaretti, “porque los argentinos necesitamos salir de la grieta, sino no podremos resolver nunca los problemas ni económicos ni políticos”. En ese sentido, agregó: “Si viene a hablar con el Peronismo Federal está buenísimo, armar una cuestión electoral es otra cosa y esos son los cantos de sirena, no habrá confluencia electoral con el gobernador”, afirmó.