El viernes pasado, Gerardo Morales pasó por el programa Alfil TV y apuró a Rodrigo De Loredo para que decida su candidatura. “Yo quiero que sea él sea el nombre a gobernador, pero si no se define, ordenaremos las cosas detrás de Luis Juez. Es una cuestión de tiempo”, dijo el presidente de la UCR en aquella entrevista y le dio hasta agosto para hacerlo.

En la emisión del 1 de julio, el invitado fue el diputado nacional, quien le respondió al gobernador de Jujuy: “No tenemos radicales tan guapos como Gerardo, pero ese estilo no funciona mucho en Córdoba. Hay que ser prudentes con los tiempos y los distritos”, expresó De Loredo por la pantalla de Canal 10.

No es el único punto conflictivo entre Morales y De Loredo. El cordobés es el presidente del Bloque UCR Evolución en la Cámara Baja, un escisión del sector encabezado por Mario Negri, razón por la cual el jujeño afirmó los ubica en “las antípodas” del partido. Sin embargo, el diputado aseguró que es una división positiva y que están unidos “en lo que importa”.

“Evolución es la corriente renovadora para un radicalismo que necesita renovarse. Hay resistencia, pero no hay que dramatizarla. Sanamente y con compromiso damos las disputas, aunque nos podemos equivocar, no me arrepiento de la decisión”, explicó.

LA ALTERNANCIA

Frente al apremio de algunos dirigentes de su espacio, De Loredo insiste en que lo primero es resolver la agenda productiva de Juntos por el Cambio para la Provincia y luego será el turno de dirimir quién esta en condiciones de ganar las elecciones. “El radicalismo no puede resignar un proyecto provincial”, sentenció.

Y continuó: “Vamos a ser gobierno en la provincia y en la ciudad si tenemos la capacidad de decirles a los cordobeses que con nosotros van a estar mejor que con el peronismo”.

Por eso, no considera que las internas en el PJ local sean una oportunidad para que su fuerza se instale en el Panal en 2023, “porque los peronistas se pelean y después el poder o el dinero los ordena”. “Más bien tenemos la responsabilidad política de ofrecer una alternativa”, expresó.

Como ya sostuvo en entrevistas anteriores en Alfil TV, De Loredo criticó a Hacemos por Córdoba: “Los 23 años de su Gobierno dejan una gran involución institucional en la provincia”.

ULISES GATE

Luego de días de ausencia, Miguel Siciliano dio explicaciones sobre el Ulises Gate. Se presentó en el Consejo de Deliberante el pasado 30 de junio donde justificó el evento por el impacto turístico que hubiera generado y aseguró que seguirán haciendo mega actividades para promocionar la ciudad como destino.

Para De Loredo el eje que plantea el secretario de Gobierno municipal “es perverso”. “Poner la defensa en ese lugar es generar un doble daño, porque nadie plantea que Córdoba no pueda tener este tipo de grandes eventos y atractivos, se deben hacer pero bien, ciudadano los recursos que aportan los cuidadnos pagando sus impuestos. Lo que planteamos es que ha gastado mucho mas de lo que esos eventos salen, porque el monto duplica lo que sale realizarlos”, sostuvo.

Además, señaló que por lo escandaloso del tema, “esto no es improvisado, es un plan”.

“El municipio extendió las emergencias en el tiempo y en los temas, nunca antes las emergencias en Córdoba fueron tan amplias, acá es un exceso de urgencias de toda naturaleza y de esta manera, entre otras cosas, pueden contratar discrecionalmente”, aseguró.

El diputado aclaró que no piensa que la gestión de Llaryora esté haciendo todo mal. “Por ejemplo, modernizaron y digitalizaron los trámites, pero tumbaron los portales de transparencia. ¿Cómo puede ser que no sepamos cuanto se gasta en los servidores urbanos y agentes de convivencia?”, argumentó por la pantalla de Canal 10.

Según De Loredo, si él hubiera sido el intendente le hubiera pedido a Pablo Bianco, el director general de Turismo que de un paso al costado.