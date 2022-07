Diego Concha, el ex titular de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Bouwer por estar imputado de los delitos de homicidio con abuso sexual con acceso carnal calificado contra Luana Ludueña, la joven bombera que por los daños psicológicos de la violación, habría puesto punto final a su vida.

El acusado rompió el silencio y brindó una entrevista desde la cárcel, que casi todos los medios replicaron: negó el abuso y ser el responsable de la decisión que tomó Luana contra su vida, entre otras declaraciones.

La pena prevista por estos delitos es la prisión perpetua.

¿Estamos ante una declaración noticiosa o una movida de prensa como estrategia de defensa adelantada?

Gabriela Weller, editora de género del Multimedio SRT, estuvo en Redacción Abierta, por Canal 10 y se refirió a lo acontecido.

"Las declaraciones se viralizaron y aparecieron en todos los medios. La discusión ahora es el cómo, la diferencia entre la información, el hecho noticioso y la gacetilla. En este caso salvo dos excepciones que a mi me constan, se dedicaron a propalar la voz de Diego Concha sin repreguntar, sin poner en contexto y sobre todo permitieron que una persona acusada de delitos tan graves, hable mal, estigmatice, insulte y ponga la duda sobre Luana que ya no está para defenderse y genere semejante dolor a la familia de la víctima", expresó Weller.

Virginia Digón, periodista que cubre estos casos en La Voz del Interior, destacó: "Es un debate válido que se de en las redacciones y que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo, los protocolos sobre tratamiento mediático, sobre violencia de género son explícitos en cuanto a no revictimizar, pero no son tan específicos a la hora de darle la palabra a los femicidas o los acusados de estos delitos".

"La cuestión está en el cómo, darle la voz, poder escuchar qué tiene para decir, siempre y cuando no se revictimice y no darle lugar a expresiones hacia una persona que no se puede defender", aseguró Digón.

Gabriela Weller puntualizó la "estrategia" de las declaraciones de Concha: "El problema es que es una persona relevante, cuyos poderosos abogados o amigos, le aconsejaron que haga una operación de prensa. Y lo relevante aquí son los contenidos de sus declaraciones, porque si él dice ´habría que investigar si Luana no tuvo algunos problemas psiquiátricos previos que la puedan haber llevado al suicidio´, lo que hace es ponerse en el lugar de víctima y la impugnación del concepto de violencia de genero, planteando la duda de un abuso de esta figura".