Eduardo Fernández ya ha manifestado su apoyo al proyecto oficial del convenio con el Fondo Monetario Internacional y lo hizo una vez más en la entrevista que mantuvo con Federico Gianmaría y Florencia Ripoll en Voz y Voto, por Canal 10.

El Diputado Nacional del Frente de Todo fundamenta su acompañamiento en su procedencia como pequeño empresario y comentó que APYME encuentra favorable el acuerdo porque consideran dará más certezas para los negocios.

"Yo, por mi origen progresista, no hubiera ido al FMI, pero es una deuda que no adquirimos", explicó. No obstante, respeta las diversas posiciones tanto de su propia fuerza como de la oposicion, aunque los argumentos del Juntos por el cambio le parecen "flojos".

"Tratamos de que sea un acuerdo lo más amplio posible para que tenga más fortaleza, sobre todo para seguir negociando".

Por eso, convocó a la oposición, incluyendo a Hacemos por Córdoba, a repensar sus posiciones. "Si el proyecto tiende a dar perspectiva de desarrollo, de normalizar la economía, de tranquilizar el frente externo, por la responsabilidad que tienen la reflexión debería ser otra", le dijo a Juntos por el Cambio. Mientras que para los legisladores cordobeses sostuvo: "A Córdoba no le va a ir bien si tenemos una situación de mora con el FMI".

En cuanto a su fuerza, el Frente de Todos, aclaró que están conversando al respecto, pero nadie impondrá una obligación. "No se ve una ruptura, luego de este debate seguiremos siendo el bloque de Diputados del Frente de Todos", aseguró.