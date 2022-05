“La interna no subsanó las diferencias que tenemos dentro del justicialismo. Hay que seguir hablando, discutiendo, generando consensos de cara a los desafíos 2023, que no son menores”, aseguró Federico Alesandri en el programa Alfil TV.

El intendente de Embalse pasó por los estudios de Canal 10, donde habló de la distancia que existe entre el flamante Frente Peronista Cordobés y la fracción conducida por el gobernador Juan Schiaretti.

Incluso, contó que la aparición de este espacio responde a la falta de representación del grupo dentro de Hacemos por Córdoba. “No tenemos ni voz cantante ni participación”, comentó y se explayó: “Probamos de dar la discusión adentro, pero no tuvo lugar, entonces armamos el bloque. No es momento para tibieza. Sabemos que al trabajador no le alcanza, entonces cómo desde el peronismo proponemos la distribución, no sólo con renovación política sino de ideas, cómo hacemos para garantizarle sus derechos al trabajo, como hacemos para salir de esta situación de crisis”.

Aunque dijo que la relación con el gobierno provincial es “institucionalmente, muy correcta, de respeto y trabajo”, sostuvo que la tensión no afloja, pero se anhela que el partido logre la unidad hacia las próximas elecciones provinciales.

Para eso, desde su espacio apuestan a la renovación y al vinculo directo con la Nación.

“El justicialismo siempre tuvo la capacidad de sacar adelante cualquier situación. Mucho más cuando está el desafío de renovar el gobierno provincial y muchas intendencias. Lo que sí, nosotros consideramos que no puede haber un partido justicialista de Córdoba aislado del peronismo nacional. Esta fue una de las cuestiones principales de discusión en torno a la interna. Córdoba debe ser parte de la discusión nacional. Esto es lo que siempre promovió De la Sota. Entonces nos parece que ese objetivo, el justicialismo de Córdoba y fundamentalmente la renovación del justicialismo de Córdoba lo debe tener”, manifestó el dirigente de Calamuchita.

En ese sentido, si bien confesó que no se trata de “tirar a nadie por la ventana”, en el escenario político que se abre para 2023 “habrá poco lugar para dirigentes de más de 70 años que han pasado por diferentes cargos. La salida de Schiaretti le cierra la puerta a muchos de esa generación. Creo que la renovación es imparable y estamos trabajando para fortalecerla, para que sea una marea que genere mejores condiciones y más calidad de vida para la sociedad. La corriente de la renovación va a ser muy fuerte”, concluyó.