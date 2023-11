Tras una sesión maratónica, el pasado miércoles, Hacemos Unidos por Córdoba, aprovechó su mayoría legislativa para aprobar un paquete de medidas que provocó la reacción negativa de la oposición.

La polémica se generó por los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Código Tributario para 2024, cambios en la norma que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y la creación de la Agencia Agro Córdoba.

Para explicar la postura del oficialismo, el programa Alfil TV invitó a Francisco Fortuna, el Presidente Provisorio de la Legislatura.

“La Ley que modifica el Tribunal de Cuentas, está diseñada a partir de haber recopilado una experiencia de 30 años de su funcionamiento. Incorpora la digitalización del sistema, nuevas técnicas y aprendizajes para simplificar el funcionamiento, para hacerlo más eficiente y transparente”, sostuvo. Además, agregó que se pretende dar mayor velocidad a la circulación de los expedientes y aclaró que el Tribunal de Cuentas no sólo supervisa las cuentas del Poder Ejecutivo, si no que también las del Judicial y el Legislativo.

Una de las principales críticas de la oposición se basó en que no podrán realizar controles previos de gastos como viajes al exterior. “Esta modificación se debe a la necesidad de poder hacer uso de ese recurso con rapidez para resolver el tema. No hay ningún pasaje o viaje que después no sea visado por el organismo”, detalló.

“La norma de ninguna manera se violenta, está dentro de los márgenes de la constitución provincial. Juntos por el Cambio abrió una discusión inadecuada del tema”, aseguró.

Cabe recordar que es la primera vez en la historia de Córdoba que la gobernación queda en manos de una fuerza -Hacemos Unidos por Córdoba- y el Tribunal de Cuentas en las de la oposición -Juntos por el Cambio-.

Por su parte, la alianza opositora exige a Juan Schiaretti que derogue la Ley recientemente sancionada. “Están en su derecho pero son actuaciones desmedidas, sobre una crítica también desmedida e infundada de su parte”, expresó.