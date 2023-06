En la cuenta regresiva para las próximas elecciones provinciales, el programa Con el diario del lunes se propuso conocer qué dicen las encuestas sobre el escenario político de cara al 25 de junio. Para eso, invitó a Gastón Toro, consultor político y director de Grupo Feedback, quien compartió los datos que relevaron durante el mes mayo, “solicitado por diferentes clientes”, sobre más de seis mil casos presenciales.

“Martín Llaryora está 17 puntos arriba, con el 38.8%, y Luis Juez, tiene 21.2%. Pero JxC va a crecer y va a bajar el oficialismo a unos 13 puntos de diferencia. No obstante, es muy difícil que ocurra un final cabeza a cabeza. Por eso, está muy tranquila y en automático la campaña de Hacemos Unidos por Córdoba”, comentó.

Además, en este último informe, la consultora midió la intención de voto presidencial de Juan Schiaretti por primera vez.

“Javier Milei no tiene techo, pero lo interesante es que cuando irrumpe Schiaretti lo desplaza por varios puntos abajo -de 25% a 22%-, y sí desplazó mucho es a Patricia Bullrich, a quien dejó en el quinto lugar con 8%”, explicó por la pantalla de Canal 10.

Según Toro, el gobernador de Córdoba no se sumará a Juntos por el Cambio y que se trató de una estrategia de Horacio Rodríguez Larreta. “Por supuesto, que quien se benefició fue Schiaretti porque lo ha posicionado a nivel nacional, al haber sido noticia la última semana”, sostuvo.

Sobre el modo presidenciable del primer mandatario cordobés agregó: “Faltan pocos días para el cierre de listas y creo que va a presentar su fuerza, que con su caudal electoral, sacaría unos 25-30 puntos en la provincia, y con los aliados no kirchnerista en otras provincias puede sumar unos 3 puntos más”.

El consultor aseguró que el escenario político que se configura en Córdoba no es positivo para ninguna de las dos alianzas mayoritarias, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

“Ayudan a que Javier Milei no tenga techo, estoy convencido de que el Frente de Todos no va a llegar al ballotage, pero si JxC sigue con estas peleas internas a puertas abiertas, no es raro que el dirigente libertario pueda ganar en primera vuelta”, describió.

Tanto para los comicios provinciales como nacionales, un punto llamativo de los resultados, es que a la gran cantidad de indecisos se le agrega un alto porcentaje de intención de voto nulo o en blanco: “Es una foto del malestar social, porque es gente que va a votar. En todos los estudios nos da entre 9 y 11 puntos”.