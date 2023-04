El Gobierno Provincial dictó la conciliación obligatoria y desactivó el paro docente. No obstante, sin medidas de fuerza, el reclamo por mejoras salariales continúa. Para analizar el conflicto, el programa Redacción Abierta convocó a Gerardo Berardi, Secretario General del SADOP; Yanina Escobedo, integrante de Docentes Autoconvocados; María Martha Terragno, abogada laboralista, y a Andres Oliva y Alfredo Flury, periodistas de los SRT.

El pasado miércoles, la Provincia dio a conocer la inflación de marzo, la cual fue del 7,99%, la más alta en dos décadas. Por otra parte, el Centro de Almaceneros en su última medición, indicó que para no caer bajo la línea de pobreza se necesitan $195,115 mil pesos. Estas son algunas de las cifras necesarias para comprender el por qué de las mejoras salariales que exigen los docentes de Córdoba.

“No estamos siendo pobres sino estamos siendo absolutamente muy pobres”, sostuvo el titular del gremio de los docentes privados y continuó:

“No hemos escuchado propuesta concreta alguna. No puede haber calidad educativa si no hay calidad salarial. Esto se resuelve con una profunda recomposición salarial”.

“El dinero que se necesita para acceder a la Canasta Básica es un dato objetivo; entonces cualquiera que gane menos de ese número, tiene derecho a pelear por mejores condiciones de vida”, sostuvo la abogada, quien consideró que “los descuentos por días de paro funcionan como un limitativo del derecho a huelga y persuadir a los docentes para que no lo hagan”.

Olvia reafirmó esta idea: “Los docentes están por debajo del nivel de pobreza y la situación no da para más”. Para el periodista, el Gobierno no logra destrabar el conflicto y “la oposición no ha dado una propuesta de cambio superadora”.

“Desde que se dictó la conciliación obligatoria decidimos hacer reuniones toda la semana. Nosotros acatamos lo que dice la conducción del gremio pero vamos a seguir manteniendo las manifestaciones en repudio de las medidas tomadas por parte del Gobierno para planchar nuestras luchas”, explicó Escobedo. La integrante del grupo de Docentes Autoconvocados aclaró lo que piden:

“Necesitamos una mejora sustancial; los aumentos deben ser al básico y bajo ningún punto de vista puede ser en cuotas. También hay que considerar a los jubilados”.

Por su parte, Flury señaló que la inflación erosiona todo y detona los conflictos salariales. De allí que recordó la tensión generada entre Provincia y Salud. “Después de lo que pasó con el sector sanitario, el Gobierno notó que la cosa venía densa. Con semejante lucha, lograron una suba que ningún gremio consiguió y pusieron la vara muy alta”.