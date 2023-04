Una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños sufren abuso sexual. Son datos que arroja la OMS sobre Argentina, donde de mil casos cien llegan a ser denunciados y sólo uno alcanza una condena favorable. Las estadísticas alarman, es que esta realidad atraviesa todo el territorio nacional y la falta de acción estatal se repite en cada provincia.

Antes de la realización de la 5ta Mesa Nacional de Lucha contra el Abuso Sexual Infantil, que se llevará a cabo este viernes 21 de abril en el Museo de Antropología de la ciudad de Córdoba, el programa Redacción Abierta planteó el tema. Para ello, convocó a Gilda Morales, mamá protectora, Giselle Videla, abogada e integrante de Aquelarre Feminismo Popular y Soledad Díaz García, abogada y dirigente del PO. También, vía Zoom se sumó Yama Corin Arteterapeuta, mamá protectora y coordinadora de la Red de Promotoras Territoriales del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación.

“La Mesa es importante para darle visibilidad a lo que venimos denunciando públicamente y en la justicia sobre la inacción frente a casos de abusos sexuales a las infancias”, dijo Morales, quien fuera criminalizada por denunciar el abuso de su hijo y aun sigue luchando por recuperar su tenencia.

En el mismo sentido se expresó Videla: “Denunciamos que el encubrimiento e impunidad de los abusadores hacia las infancias, pasa en todas las provincias del país. La particularidad de esta mesa es que no solo por la lucha contra el abuso sexual a infancias y adolescencias, es también contra la tortura y el secuestro institucional y judicial hacia niños y madres protectoras”. Según explicó la abogada, el sistema en su conjunto tortura a las infancias cuando las obliga a revincularse con su agresores y se los arranca de su centro de vida y del cuidado de sus madres protectoras.

Por su parte, a través de videollamada, Corin reforzó esta idea y señaló que “lo federal es la impunidad, en todo el país se sufre la misma realidad”.

“No podrían existir este tipo de delitos contra la niñez sin el amparo de todo un régimen, en particular de la Justicia, el primer lugar donde acuden los denunciantes”, agregó Díaz.

“La Justicia está en crisis, es una institución donde la sociedad no se siente amparada. Cuando hay indicadores dentro de un colegio, un docente advirtiendo algo o un chico que manifiesta, las personas tienen miedo de denunciar, porque cuando lo hacen entra en un circuito donde sienten temor. No hay compromiso social, falta conciencia frente al abuso sexual, la gente no se quiere involucrar”, sostuvo Morales por la pantalla de Canal 10.

Para las víctimas y denunciantes el camino de la Justicia es arduo, sin garantías de resultados favorables. Como en la experiencia de Corin, quien contó que hizo la denuncia de abuso sexual que sufría su hija hace once años y recién este 2023 están cerca del juicio oral. “Todo ese tiempo estuve resistiendo contra medidas que apuntaban a la impunidad del abusador. Ninguna mujer, ninguna mamá debe estar resistiendo sino que debería existir un estado presente que acompañar, con dispositivos que contengan, no que yo me tenga que enfrentar para llegar a una condena que es lo justo”, contó.