Tras su regreso luego de recuperarse del Covid-19 en Estados Unidos, Juan Schiaretti reclamó nuevamente salir de la grieta con una una alternativa política diferente. "De una grieta, como de los laberintos, se sale por arriba", expresó en sus declaraciones. Por otra parte, desde el radicalismo reconocen que, si bien no está confirmada una fórmula con Facundo Manes, cada vez están más cerca de confluir en un acercamiento con el gobernador de Córdoba.

Para hablar de este tema, el programa Alfil TV invitó a Gustavo Benedetti, intendente de Arroyito por la UCR. Durante la entrevista también habló de la interna tanto dentro de su partido como de Juntos por el Cambio.

“No creo que sea una cortina de humo. Manes es un candidato presidencial, es su decisión y muchos intendentes lo vamos a acompañar porque creemos en un proyecto distinto. La alianza con Schiaretti sería estratégica y hay intención de ambas partes de hacer algo diferente para el país”, expresó y continuó: “Hemos visto que se arman listas para ganar y no para gobernar. En este caso, hay una confiabilidad y credibilidad hacia Facundo, que se puede repartir por toda Argentina, y un gobierno provincial que se ha mantenido en el tiempo gracias a buenas gestiones. Veo con buenos ojos este acuerdo”.

Sin embargo aclaró que no se trata de defender el gobierno de Schiaretti, sino que se debería copiar lo que ha funcionado. “El peronismo ganó las elecciones con De la Sota por su armado territorial, teniendo referentes con diagnósticos de cada lugar. Además, no se gana con criticas, sino con propuestas superadoras”, sostuvo.

En ese sentido, interpeló a su propio partido: Los intendentes han acompañado todas las elecciones desde los pueblos, pero siempre siendo los últimos de la lista. Hoy el radicalismo tiene que recuperar el poder a través de los intendentes, que tenemos que ser parte de la mesa de discusión a través del Ente (Ente de Municipios y Comunas de la Unión Cívica Radical de Córdoba)”.

CON CANDIDATO PROPIO

Durante su visita a Marcos Juárez donde apoyó al candidato a intendente del Pedro Dellarossa, Luis Juez dejó entrever que descarta una interna en Juntos por el Cambio para dirimir entre los posibles candidatos a la gobernación.

Pero Benedetti no está acuerdo. “El radicalismo no puede ir a la selección de un candidato sin tener un candidato propio, no puede ir resignado al segundo lugar. La confrontación tiene une ser parte. Además, la mayor accionista de la sociedad de JxC es la UCR porque tiene territorio y dirigentes en todos los lugares. Por otra parte, deben estar decididas las reglas de juego, que hoy no las tenemos”, expresó por la pantalla de Canal 10.

Si bien no le puso un plazo como Gerardo Morales que apuró a Rodrigo De Loredo a que decida sus intenciones antes de agosto, el intendente de Arroyito consideró que el diputado Nacional se está equivocando al demorar su definición. “Es una manera de ser funcional a la candidatura de Juez”, sentenció y agregó: “Los que hacemos política hace mucho tiempo pensamos que cuanto antes sacás el candidato a la calle, ganás ventaja. Quizá le ha generado un compromiso participar de las legislativas con él, pero esos compromisos no pueden ser del partido, sino personales”.

De allí que insistió con la necesidad de que la UCR habilite un lugar en la toma de decisiones del partido para intendentes y jefes comunales. “La disputa de los intendentes debe ser real, tiene que estar dentro de la propuesta. Tenemos dirigentes en la UCR con vocación de generar una propuesta distinta”, y mencionó a Myrian Prunotto, de Juárez Celman, y a Carlos Briner, de Bell Ville, como opciones con vocación y capacidad de gestión.