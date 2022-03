Falta poco para las elecciones del 2023 y en la escena política comienza la carrera. En ese sentido, Gustavo Santos, expresó que pretende ser gobernador y que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri.

El Diputado Nacional de Juntos por el Cambio fue invitado del programa Voz y Voto, en Redacción Abierta, y al ser consultado por los periodistas Federico Gianmaría y Florencia Ripoll sobre sus deseos de ser candidato respondió sin esconder sus intenciones: "Quiero ser gobernador de Córdoba y sé para qué”.

“Córdoba está primero para mí, más que cualquier pertenencia política. No sirvo para la rosca. sirvo para gestionar, pensar y visualizar el futuro. Jamás voy a dividir a los cordobeses, no apoyaré proyectos personalistas. Me importa para qué queremos gobernar la provincia y quienes quieran hacerlo así, los recibo con los brazos abiertos”, afirmó por la pantalla de Canal 10. De cumplirse su aspiración, entre sus planes incluiría potenciar el complejo agroalimentario a través de la innovación y hacer de la provincia “un Silicon Valley del sector automotriz”.

Lejos de inquietarse por las reuniones que mantiene Mauricio Macri con otras figuras de Juntos por el Cambio, como Luis Juez, expresó que habló hace días con el ex presidente, quien le confirmó su apoyo como representante del Pro.

“Quiero que en Córdoba el Pro tenga candidato propio, quiero que esa fuerza disruptiva que es este partido, exista en Córdoba y lo quiero representar”.

Por otra parte, si bien manifestó su respeto personal y político hacia Juan Schiaretti, negó que exista alguna posibilidad de acercamiento con el peronismo cordobés por el momento. “Hoy no existe ninguna porque estamos en espacios distintos, pero la política es cambiante", dijo la noche del martes.

Hasta el default

Durante la entrevista en Voz y Voto, Gustavo Santos también se refirió al debate por el acuerdo con el FMI y qué hará Juntos por el Cambio al momento de la votación.

"El planteo que hacemos es aprobar el endeudamiento, pero separarlo del programa que consideramos pésimo, porque no propone ninguna de las reformas necesarias”, comentó el Diputado.

Al igual que su compañera Laura Rodríguez Machado, Santos opinó que el límite de su fuerza política será el default. "Estamos convencidos que es lo más grave que le puede pasar al país. Sin embargo, parece que el Gobierno no entiende de dónde viene la deuda y es por el déficit fiscal, se gasta más de lo que ingresa. Teníamos 26% en 2004 con Néstor Kirchner, luego con Cristina Fernández aumentó a 46% el gasto público. Macri lo bajó 4 puntos, pero no alcanzó y seguro ese ajuste nos hizo perder las elecciones”, argumentó.

También explicó que la decisión de la oposición de retirarse del recinto durante la apertura de sesiones fue por el discurso agresivo y mentiroso de Alberto Fernández. “Le habíamos hecho llegar un mensaje al presidente, de que ésta era una oportunidad para mirar para adelante, que hubiera señal para unir a los argentinos. Levantarnos de la sesión no era un silencio significativo, era decir que no era por ahí", concluyó.