Luego de tres años, Elisa Carrió hará escala en Córdoba en el marco de su gira nacional, que también incluye Catamarca, Tucumán y Santa Fe. Su visita a la ciudad será la semana que viene, con el objetivo de revitalizar su partido, en un momento donde la interna de Juntos por el Cambio se encrudece.

Por ese motivo, el programa Alfil TV convocó a Gregorio Hernández Maqueda, el presidente de la Coalición Cívica ARI local, para que brinde detalles de su visita y conocer la posición del partido frente a la interna de la alianza.

“Queremos que Elisa se encuentre con la realidad de Córdoba y ella quiere venir a escuchar cuáles son las necesidades e intereses de los cordobeses. Además, quiere ver por si misma el termómetro político de acá, escuchar también a los dirigentes locales”, comentó el referente de Carrió en la provincia.

Hernández Maqueda aseguró que Lilita “no ambiciona cargos” y recordó que renunció a su banca como diputada nacional en 2019. “Pero ella se siente responsable de Argentina, entonces si es necesario, frente al auge del populismo de derecha, está dispuesta a dar esa batalla”, afirmó.

LA HORA DE CAMBIAR

El presidente de la Coalición Cívica ARI manifestó que Córdoba “la alternancia en el poder es una necesidad” luego de seis períodos consecutivos del peronismo, pero que no será posible sin la unidad “no sólo de Juntos por el Cambio, sino de toda la oposición”.

“Todo monopolio es malo, en este caso cuando una sola fuerza gobierna, la ineficiencia y la corrupción se convierten en la regla. En la provincia hay un altísimo grado de corrupción, que orienta a la obra publica a la posibilidad de obtener renta ilegal. También hay un gran nivel de impunidad, porque hay un problema de régimen político”, argumentó y se explayó:

“El ejecutivo a cargo de Hacemos por Córdoba, los 2/3 de la Legislatura, el tribunal de cuentas, el fiscal general, cuatro de los siete jueces Tribunal Superior de Justicia y el Defensor del Pueblo también. Es decir que la suma del poder público están en las manos del peronismo”.

Hernández Maqueda contó que si bien Carrió tiene una valoración sobre Schiaretti y cree que tiene una buena gestión, donde el partido a nivel local coincide en algunos puntos allí, insistió en que hace falta con urgencia de un cambio de signo en el Panal. “Es fundamental para que se oxigene el sistema político y poder solucionar algunas temas pendientes, como la seguridad, ya conocemos la complicidad de algunos jefes policiales con el narcotráfico; o la calidad de la educación. En los años no electorales tenemos que aprovechar para discutir temas de fondo”, dijo el dirigente.

Confesó sentirse dolido por la situación social que atraviesa Córdoba y que no puede creer que “haya más pobres acá que el promedio nacional”.

“Para que se pueda progresar tiene que haber tres elementos: Estado de Derecho, Democracia y respeto por los Derechos Humanos. Si no están los tres no existe la posibilidad de que seamos una sociedad civilizada. En Córdoba no hay Estado de Derecho y hay atropello a los DD.HH, porque no hay separación de poderes, porque la reglas de juego se cambian todos los días, no hay seguridad jurídica”, concluyó.