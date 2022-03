Luego de conocerse el fallo de la Justicia, el camarista Ignacio Vélez Funes, se refirió al caso que lo tuvo como imputado, tras la denuncia que presentó el fiscal federal Enrique Senestrari, en el marco de su investigación en la causa de las facturas truchas en el que estuvo procesado el economista Nadin Argañaraz y cuyo principal acusado es Matías Lafuente Sivilotti.

“La acusación ha sido incorrecta, apurada y para generar ruido”, expresó el Vocal de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, tras la resolución del Juez de la causa, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien definió que Vélez Funes no incurrió en ningún delito.

“Si me quieren correr no van a poder, porque la Constitución me lo permite hasta la edad de jubilarme y no lo pienso hacer todavía. Si me quieren asustar, no lo van a lograr. Un juez asustado no sirve para impartir justicia”, expresó en Redacción Abierta.