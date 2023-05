“¿Cómo va a traicionar alguien que no incidía en las decisiones? En cambio Rodrigo De Loredo fue el principal traidor porque desbancó a Luis Juez, desdibujó a la coalición e inventó un empate técnico. Ahora el triunfo no se lo cree nadie”, expresó sin vueltas Javier Pretto.

Estas declaraciones, el exdirigente del PRO y actual candidato a viceintendente de Hacemos Unidos por Córdoba las brindó en el programa Alfil TV. Durante la entrevista aseguró que ha escuchado todas las críticas desde que abandonó el partido creado por Mauricio Macri para pasarse al bando del oficialismo cordobés. Además, insistió en que el diputado radical “desilusionó a todos al bajarse de la fórmula para la gobernación” y que ahora ve que “está muy solo”.

“Vengo atravesando un proceso personal y político muy difícil dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Hubo falta de reconocimiento no solo a mí, si no a los militantes. Por eso, avizorando lo que se venía me fui antes del cierre escandaloso de listas que tuvieron. La alianza está en un lugar equivocado, no se trabaja con la idea de unidad que se proclamaba si no lo contrario, tiene otros intereses diferentes a los que pregonaba ”, indicó por la pantalla de Canal 10.

El compañero de fórmula de Daniel Passerini aseguró que prefiere estar del lado de “los que hacen y están dispuestos a resolver los problemas de los cordobeses”. Según el dirigente, ese perfil lo encontró en el frente oficialista, donde contó que fue recibido “aún teniendo críticas”:

“La propuesta de Martín Llaryora fue transformar en gestión esas apreciaciones sobre lo que está mal”.

En ese sentido, sostuvo que Hacemos Unidos Por Córdoba va en sintonía con la tendencia mundial de coaliciones conformadas por distintos espacios. “Buscan ampliar la base de sustentación política, es una mirada más moderna la de sumar gente con experiencia”, dijo.