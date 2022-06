Dentro de Juntos por el Cambio, el PRO tiene al menos tres anotados para disputar la administración capitalina, la diputada nacional Soher El Sukaria, el ex Primero la Gente Sebastián García Díaz, y el presidente del partido a nivel provincial Javier Pretto.

“Estoy trabajando para ser candidato, recorriendo los barrios de la ciudad, armando un diagnóstico de todos los problemas y elaborando propuestas”, aseguró Pretto en Con el diario del lunes.

Invitado por el programa de Canal 10, el ex legislador también hablo de las candidaturas para la gobernación y afirmó que en la alianza ya no hay margen para quienes planteen que si no encabezan la lista, se van. “Incluso el mismo Luis Juez dijo que no hará ninguna locura. Tenemos que ser serios y homogéneos porque existe la posibilidad de acceder al poder”, expresó y sostuvo que le cree al líder del Frente Cívico.

En ese sentido, se mostró satisfecho con la cantidad de personas en danza con aspiraciones a gobernador o intendente.

“Si en un espacio tan heterogéneo como el nuestro no hay varios candidatos sería un problema, que haya muchos es una buena señal. Todos tienen derecho a ser candidato de lo que quieren, pero primero está el cordobés, no tenemos que perder de vista que el objetivo es solucionar los problemas irresueltos”, dijo.

Desde Juntos por el Cambio insisten que definirán los nombres una vez que hayan concluido el reglamento interno para tal fin. “Está casi terminando, le faltan las definiciones políticas que no se pueden tener hoy. Falta poco tiempo para las elecciones, pero hay mucho tiempo para diagnosticar bien y elaborar una propuesta seria”, explicó por la señal universitaria.

LO QUE DICE LA GENTE

“La queja generalizada es el problema de la seguridad. Lo primero que te dicen es que están con temor. Hay un problema serio de inseguridad no resuelto”, comentó el exdiputado y continuó:

“Otra es la falta de infraestructura para la prestación de algunos servicios, como el del transporte. Y otro tema que la gente reclama es la falta de servicios básicos, como agua, cloacas, desagües pluviales y alumbrado”.

Para el presidente del PRO Córdoba, con tanta publicidad en la vía pública, “parece que el intendente está haciendo mucho. Y hace, pero no está respondiendo a las necesidades que plantea el ciudadano sobre esos problemas básicos”.

Por eso, sentenció: “La gente está desanimada, cansada de promesas incumplidas. Todos los partidos deberían hacer un mea culpa, no se salva nadie. Las prioridades entre los partidos políticos y la gente no coinciden”.