“Rodrigo de Loredo va a ganar bien; Daniel Passerini no está instalado, la gente no lo conoce”, decía Luis Juez en la emisión anterior de Con el diario del lunes. Sin embargo, en la noche del domingo, los resultados de los comicios indicaron lo contrario. El candidato oficialista se impuso en las urnas con el 47,72%, marcando una distancia de más de 7 puntos sobre Juntos por el Cambio.

Con la alegría intacta por el triunfo reciente, el viceintendente electo Javier Pretto estuvo en el programa del ciclo Redacción Abierta.

“Veinte días antes, las principales consultoras daban a de Loredo 12 puntos arriba. Pero la política real no hace en redes sociales, si no ayudando a la gente a resolver sus problemas”, señaló y continuó: “Que Passerini no era conocido, es una mala percepción, pues es una persona muy comprometida, no es un vice de escritorio, vive recorriendo los barrios, trabaja en el consultorio de la obra del Padre Oberlin. Es un funcionario que funciona”.

Por otra parte, uno de los datos destacados de la jornada del 23 de julio fue la escasa participación ciudadana, la cual apenas superó el 60% del padrón. “Creo que se debe a que hay un malestar generalizado de la gente por la política, está enojada por las promesas incumplidas”, consideró.

En ese sentido, negó que la alianza oficialista haya desalentado a los cordobeses a concurrir a votar, sino que más bien fue lo contrario. “Incluso escuché a vecinos radicales que decían arrepentirse de no haber votado a Llaryora, y que sí lo iban a votar a Passerini para que continúe la gestión, porque había llevado las obras que hacía mucho esperaban”, sostuvo por la pantalla de Canal 10.

Reconoció que en las provinciales, se confiaron en un resultado más abultado, pero que finalmente no fue así, por eso tras el susto, para las municipales, el aparato partidario se movilizó más.

“Era defender una gestión y acompañar un resultado positivo de la gobernación. No es lo mismo cuando es el mismo signo en gobernación e intendencia, los resultados aparecen más rápido. Somos un equipo que nos conocemos de memoria”, señaló.

Cuando la nueva fórmula Passerini-Pretto asuma el próximo 10 de diciembre, el expresidente del PRO presidirá el Concejo Deliberante y aseguró que desde ese lugar pondrá la lupa sobre los candidatos opositores sospechados en causas narcos. “No vamos a permitir vínculos con el narcotráfico de ninguna manera. no me va temblar el pulso para tomar decisiones en ese sentido”, concluyó.