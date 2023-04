Pasado el mediodía del viernes, Juntos por el Cambio se presentó en la Justicia Electoral de Córdoba para formalizar la alianza que competirá para la gobernación de la provincia el próximo 25 de junio. De esta manera, no habrá internas y las candidaturas serán definidas en la mesa política del espacio. Hasta ahora, qué hará Rodrigo De Loredo sigue siendo un misterio.

Para conversar sobre este tema, el programa Alfil TV invitó a Javier Pretto, presidente del PRO local.

“Veníamos trabajando mucho para lograr esta unidad, por eso hoy es un día importante para la democracia de Córdoba, porque genera esperanza en muchos cordobeses que quieren una alternativa de cambio”, aseguró sobre la oficialización de la alianza. No obstante, aclaró que falta completar las fórmulas y avanzar en las propuestas.

En ese sentido, si bien considera que su partido merecía un lugar en el binomio que competirá para la gobernación, apuestan a que el radical De Loredo sea el nombre que acompañe a Luis Juez.

“Tenemos el corazón partido con Rodrigo porque no hay analista político que no diga que es garantía de éxito su integración en la fórmula. Al mismo tiempo que nos quedamos sin un candidato que mide bien para la ciudad. Pero lo primero es la elección provincial y la apuesta fuerte que tenemos es que De Loredo vaya como vicegobernador”, dijo el exdiputado nacional por la pantalla de Canal 10.

Sobre una posible doble candidatura del dirigente de la UCR sostuvo que no es probable: “mucha gente no lo vería bien y no es el camino aconsejable”.

Por otra parte, se refirió al supuesto ofrecimiento del peronismo cordobés a dirigentes del PRO para completar las fórmulas oficialistas.

“Macri tiene una relación muy cercana a Juan Schiaretti y se especula con un acercamiento, pero Mauricio siempre nos ha pedido fortalecer el espacio”, señaló. Además, agregó: “Martín Llaryora ha dicho que está abierto a darle lugar como candidato a alguien del PRO, porque siempre expresa que quiere ampliar su espacio, incluso al partido de la oposición. También hay dirigentes que lo ven así y hasta valoran su gestión”.

No obstante, se distanció del intendente capitalino argumentando que durante la gestión de Hacemos por Córdoba no se atienden las prioridades ciudadanas.

“Falta agua potable, cloacas, hay problemas con la salud, el transporte… son muy lindas las plazas, pero es algo superficial. Existe mucho delay entre lo que pide la gente y lo que hace el oficialismo”, afirmó.

De allí, que se mostró optimista con la performance que logrará Juntos por el Cambio en los próximos comicios. “Creemos que vamos a ganar la elección. La elección será muy pareja y habrá muchas bancas en discusión, pero tenemos la expectativa de tener varios legisladores departamentales y eso cambia el panorama”, concluyó.