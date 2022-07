Córdoba no sale de la conmoción por la muerte de María Agustina Di Martino. La joven perdió la vida luego de consumir éxtasis en una fiesta electrónica en la localidad de Malagueño. Tini, como la conocían, tenía 28 años y el sábado a primera hora ingresó al hospital de Santa María de Punilla con un edema cerebral y en estado de intoxicación crítico, donde falleció al día siguiente.

Este es uno de los temas que abordó el programa Redacción Abierta en su emisión del martes, para lo cual convocó a Juan Carlos Mansilla, psicólogo Especialista en adicciones. Además, del panel participaron los periodistas Santiago Solans de El Diario de Carlos Paz, Damián Stupenengo de El diario del Centro País, e Iñigo Ibian de InfoNegocios.

“Todo consumo de droga es un riesgo, sin información lo es aun más. Y, como es mercado ilegal, nadie sabe que está comprando y eso lo vuelve peligroso de por si”, explicó Mansilla vía Zoom.

En ese sentido, aclaró que las muertes por consumo de sustancias no ocurren solamente cuando la persona es “nueva” en el tema, como comentan de Di Martino, quien según testimonios ni siquiera tomaba alcohol. “Hay que tener cuidado con el pensamiento omnipotente de que yo lo manejo por estoy acostumbrado. También es riesgo y cuesta vida”, señaló el especialista.

Además, contó que las drogas de síntesis, como el caso del éxtasis, van cambiando, “entonces se venden como tales y son otras versiones de metanfetamina. Cuando esto ocurre, al no darse los efectos esperados, la persona se toma otra pastilla y, a veces, resulta que tenía un proceso más lentos y cuando hace efecto, ya se tiene sobredosis”.

Santiago Solans contó que El Diario de Carlos Paz conversó con otros asistentes a la fiesta, quienes relataron que en La Estación había mucha gente y hacía mucho calor. También, compartió que las amigas de “Tini” dijeron que esa noche ella tomó mucha agua. Frente a esto, Mansilla señaló que el agua son dos caras de la misma moneda y puede convertirse en un problema para aquel que desconoce: “Por la agitación psicomotriz y las altas temperaturas en lugares cerrados, genera la necesidad de hidratarse, hacerlo con alcohol es una mala elección y la sobrehidratación con agua puede provocar un exceso del nivel del sodio en sangre y alterar el sistema nervioso, causar convulsiones y edemas cerebrales. Este cuadro aparece más en mujeres”.

VILLA MARÍA POR CIEN

El pasado 20 de julio, Mauricio Macri publicó una nota de opinión el portal de noticias Infobae, donde nombró a Villa María como ejemplo de ciudad exitosa con universidades, empresas y ecosistemas productivos que impulsan el agro y la innovación, y dan oportunidades de trabajo. “Argentina necesita “cien Tandiles” o “cien Villas María””, escribió el expresidente.

Damián Stupenengo, de El diario del Centro País, estuvo presente en el estudio de Canal 10, y contó que al caminar por la localidad cordobesa es evidente la gran cantidad de proyectos, de todos los tamaños y en los diversos rubros.

“Es difícil definir el perfil empresario o industrial villamarisense porque es muy variado, desde empresas de logística o de construcción, hasta del sector metalmecánico o químico.

Sí, hay dos industrias con un boom importante. Por un lado, el desarrollo de software que está exportando sus servicios y, por otro, la cuenca láctea, que es la más grande a nivel país”, sostuvo.

Para el periodista este es uno de los motivos que justifica el por qué viene tanta gente de afuera a instalarse a Villa María, “ya sea que viene con trabajo o a desarrollarse”.

Iñigo Ibian sumó su opinión sobre el tema: “Córdoba es bálsamo en la economía argentina, con más empleado privado que público. Es una economía muy capilarizada”.

QUE NADIE SE QUEDE AFUERA

Para brindar detalles de la prorroga que oficializó el Gobierno Nacional para acceder a los subsidios de luz y gas, el programa Redacción Abierta recibió vía Zoom a Marcelo Irastorza de Puntal de Río Cuarto.

“La Secretaria de Energía confirmó que se extiende el plazo hasta el 31 de julio para inscribirse de manera virtual, tengas la terminación de DNI que tengas”, contó y agregó: “Si no, tenés la posibilidad de sacar un turno en Anses para recibir ayuda para realizar el tramite”.

El periodista brindó números sobre la cantidad de inscriptos: “Seis millones de hogares se anotaron a través de la web. De ese total, alrededor de 750 mil son de Córdoba. Y falta sumar la parte presencial”.

Tanto el conductor Beto Beltrán como los panelistas coincidieron que la segmentación de la tarifa debería darse de acuerdo a la cantidad que consuma cada familia. “Silvina Batakis quiso sumar la variable del consumo, pero finalmente sólo quedó en función de los ingresos de los hogares, como ya se había definido con Martín Guzmán”, dijo Irastorza.

SIN PRECEDENTES

Las vacaciones de invierno dejaron un saldo positivo en Córdoba, pues las ocupaciones hoteleras marcaron un nuevo récord en la provincia.

Solans citó al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Aviles quien quiso comparar este receso con las estadísticas de inviernos prepandemicos y no encontró cifras que se le acerquen al 70% promedio de ocupación que tuvieron los principales destinos de la provincia.

Según Ibian, vacacionaron los argentinos que tienen pesos y buscan usarlos dándose gustos posibles, “porque para el auto es mucho o viajar al exterior es imposible”. “La crisis se empieza a notar en los consumos básicos. El INDEC acaba de publicar que está cayendo el consumo interanual en supermercados. Ahora se empieza a entrar en el ciclo económico en baja”, dijo el periodista.

EVITAR EL MAL MAYOR

El programa Redacción Abierta invitó a Marcelo Capello, vicepresidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, para hablar de la situación económica del país.

“Para un gobierno sin credibilidad, la única forma de generar confianza en los mercados es colgarse del FMI, aunque no les guste. Si se respeta y cumple el acuerdo con el FMI, generará una mínima confianza para que la crisis no sea mayor de acá a que termine este Gobierno. Es credibilidad para los mercados no para la gente común, porque cumplir con el FMI implicaría que no se desborde el gasto publico ni la emisión monetaria, variables que generarían confianza para evitar un mal mayor”, manifestó el economista

En cuanto al valor del dólar señaló:

“El oficial a $330 generaría competitividad pero una taza de pobreza insoportable. Para una Argentina que inspirara confianza desde la política, un dólar oficial entre 160-189 no estaría mal para el que exporta”.

“Argentina ha llegado a un situación que no es normal. Siempre es mejor el gradualismo, pero cuando te gastate todos los cartuchos no queda otra que el shock. La política esta dándose cuenta que tiene que ser así y hoy significa bajar mas rápido déficit fiscal y probablemente una reforma laboral, porque hace una década que no genera empleo privado de calidad, solo empleo publico, informalidad y monotributistas”, argumentó.

Además, contó que aprovecharon la visita de Carlos Melconian a Córdoba para avanzar en el diseño de un plan económico para 2023.