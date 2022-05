"La provincia de Córdoba tiene la mayor cifra de pobreza, está por encima de la media del país, y es la que menos ha bajado el desempleo. Las políticas económicas de la Nación tal vez no impactan en la provincia por las decisiones que toma el gobernador", dijo Gabriela Cerruti el pasado 29 de abril cuando visitó la ciudad acompañando a Alberto Fernández.

Para conocer la postura del oficialismo local sobre los dicho de la vocera presidencial, el programa Alfil TV invitó a Laura Jure, secretaria de Equidad y Promoción del Empleo de Córdoba.

"Siempre buscamos que vuelvan recursos a la provincia. No hay tantas provincias con programas y planes sociales como tiene Córdoba para contener la situación de crisis", explicó la funcionara por la pantalla de Canal 10.

"Se dice que no se puede articular con nosotros, pero debe haber pocos gobiernos que presenten proyectos como Córdoba, por eso podemos avanzar. Siempre vamos a trabajar para que las políticas nacionales y fondos internacionales lleguen a la provincia", continuó describiendo Jure.

Para la secretaria la responsabilidad es del sistema político, porque “si no la gente no la estaría pasando tan mal, habría empleo, no habría precariedad laboral, ni tanta pobreza. Hay condiciones macroeconómicas en el país que son difíciles de revertir, vienen desde hace mucho tiempo y nos las resuelve un programa. Así, es imposible pedir que seamos una isla donde todo funcione perfectamente"

“Antes la pobreza estaba asociada al desempleo, en el contexto actual, lo duro es que gente que trabaja no le alcanza para acceder a la Canasta Básica Alimentaria y están por debajo de la línea de pobreza. Está todo distorsionado y la mirada es negativa”, afirmó.